Irene Rosales decidió subir una foto a su cuenta de Instagram con una preciosa camisa pijamera que solo duró 24 horas en su cuenta de la red social.

Aunque es una de las influencers más reconocidas de todo Instagram, no es, ni de la lejos, una de las más activas en la red social. Irene Rosales no suele subir demasiadas publicaciones. Y es que, si las instagramers más queridas suelen publicar al menos un post al día; la mujer de Kiko Rivera apuesta por compartir con sus más de 636 mil seguidores tan solo una o dos imágenes a la semana. Una cantidad muy inferior a la media de las reinas cibernautas. Sin embargo, y aunque su feed no se actualiza tanto como nos gustaría, la colaboradora de Viva la vida sí que suele subir contenido a sus historias con cierta constancia. En ellas, la sevillana comparte diversas fotos y vídeos y habla directamente con sus followers, a los que recomienda cosméticos, marcas de moda, clínicas odontológicas o salones de belleza casi a diario. No obstante, este tipo de contenido solo dura 24 horas en su Instagram. Y eso es justamente lo que ha ocurrido con su última prenda estrella.

Así es la prenda que solo duró 24 horas en el Instagram de Irene Rosales

Irene Rosales siempre elige los mejores estilismos para pasar por el plató de las tardes de los fines de semana de Telecinco. Y en este último día no podía ser menos. La colaboradora optó por una preciosa camisa pijamera de estilo holgado que le sentaba de maravilla. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, esta prenda solo duró 24 horas en su cuenta de la red social. El motivo es que ella decidió compartir su selfie luciendo modelito únicamente a través de Instagram stories; sin publicar nada nada en su perfil. Una decisión que nos apena un poco, pues la prenda no podía ser más bonita y merecía su buen espacio en la cuadrícula de la app.

La camisa que eligió la sevillana destaca por se de corte pijamero. Es decir, se trata de una reinvención de las blusas de pijama más clásicas, ahora pensada para combinar con pantalones de pitillo, tal y como hace Irene Rosales. La suya, made in Spain y firmada por Carcuí, es en un sencillo color negro pero presenta un detalle que es imposible que pase desapercibido. Y es que la blusa tiene un ribeteado en cuello, solapas y botonadura en un llamativo estampado de leopardo, sin duda, el print favorito de la colaboradora. Un detalle que convierte a la prenda en toda una obra de arte.

Hemos tenido suerte y la misma que tiene Irene Rosales, aún sigue disponible en todas las tallas (de la XS a la XXL). Sin embargo, si buscas algo más colorido, hemos querido seleccionar otras opciones para que triunfes tanto como la tertuliana de Mediaset. ¿Te animas?