Después de abandonar ‘Sálvame’, Anabel Pantoja se ha centrado en su faceta de influencer y en una vida tranquila en Canarias. También su estilo ha cambiado

Hoy justamente se cumplen dos semanas desde que Anabel Pantoja decidiese abandonar Sálvame de manera temporal. La colaboradora del programa estuvo a punto de poner un punto y final a su trayectoria en el programa de Telecinco, acabando así con una etapa profesional de lo más trepidante. Sin embargo, esta marcha no llegó a producirse ya que David Valldeperas, director del programa, la invitó a que se lo pensase un poco más, a que se alejase una temporada de las cámaras y que luego, si así lo deseaba, retomase su trabajo en las tardes más locas de Mediaset. Y así lo hizo. La sobrina de Isabel Pantoja lleva ya catorce días lejos del plató que la convirtió en estrella. No obstante, y aunque este tiempo no parezca suficiente, a ella le ha bastado para transformar, casi por completo, su forma de vestir.

La ¿ex? colaboradora del programa ahora vive una vida mucho más tranquila, dedicada de manera exclusiva a su faceta como influencer y generando contenido en las redes para sus cerca de un millón y medio de seguidores. ¡Que se dice pronto! A través de su cuenta de Instagram, la prima de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja hace bailes, practica deporte y promociona todo tipo de productos; una labor para que no necesita vestir (ni de lejos) de una forma tan arreglada que como solía hacer para ir a los estudios de Sálvame y para la que ha cambiado su estilo de manera casi radical.

El cambio de estilo de Anabel Pantoja tras abandonar Sálvame

Anabel Pantoja ha pasado de llevar vestidos, blazers, pantalones palazzo y sandalias de tacón a pasarse el día envuelta en los chándales más cómodos. Joggers, sudaderas, leggings, la influencer apuesta por la moda cómoda y de estar por casa en su retiro canario. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues los conjuntos de ropa comfy, además de ser extremadamente confortables, son una de las claras tendencias más arrolladoras de las últimas temporadas. No se puede pedir más.

Es tanto lo que le gusta la ropa cómoda a la joven de 34 años que hasta ha decidido crear una línea de sudaderas y camisetas junto a su novio, Omar Sánchez. Bajo el nombre de Marcallao, la firma grita Anabel Pantoja en cada una de sus prendas y sus diseños son tan ponibles como apetecibles. Y es que cuando una está a gusto con su vida, también quiere estarlo con su forma de vestir. ¿Qué pensáis vosotras?