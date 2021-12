Con el paso del tiempo Eugenia Osborne se ha ido convirtiendo en una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país. Su armario entremezcla prendas clásicas y atemporales, como jeans rectos o blazers oversize, con diseños más especiales como chalecos estampados, monos asimétricos o sobrecamisas largas. «La moda ha estado presente en mi día a día desde que soy niña y veía a mi madre vestirse para ir al banco o cenar. Continuó siendo una afición y, con el paso del tiempo, se convirtió en una pasión que me inspira, me motiva y me hace feliz», afirma la hija de Bertín Osborne.

Y es que, a pesar de que estudió psicología y es una auténtica experta en comida y vida sana, es innegable su buena relación con el mundo de la moda. No hay día que no nos regale inspiración para nuestros looks de diario (aunque también para los de fiesta) y, una vez más, lo ha vuelto a hacer. Eugenia Osborne ha presumido de los botines más originales y estilosos de esta temporada: con estampado de vaca y punta cuadrada.

El cow print es el más deseado del momento

Tal y como suele suceder con los diferentes ciclos de las tendencias, la apuesta animal print ha pasado por mejores y peores tiempos, incluso llegando a ser considerado de mal gusto (o choni, para entendernos). Pero tranquila, porque esta temporada vuelve actualizado para convertirse en el protagonista de tus looks. Las pasarelas lo dicen: el reinado de los estampados más salvajes (como el de serpiente o leopardo) puede verse amenazado. Ahora el cow print, o estampado de vaca, es el más deseado por las que más saben de moda. Pero ojo, porque triunfa especialmente en versión calzado y no puede combinarse de cualquier forma. Lo mejor es recurrir a looks sencillos y sin demasiadas complicaciones, sobre todo si nos encontramos frente a unos botines con tanta personalidad como los de Eugenia Osborne.

Eugenia Osborne combina sus botines a la perfección

Con jeans tobilleros, camisa básica oversize y chaleco de punto grueso. Así es como ha combinado (a la perfección) sus nuevos botines Eugenia Osborne para afrontar todos sus compromisos un día cualquiera. No es fácil acertar con botas y botines animal print, pero si lo haces, serás la más aclamada. ¿El secreto? No sobrecargar tu estilismo con joyas u otros accesorios, apostar por prendas discretas, y dejar que el cow print brille con luz propia.

Y si ahora estas pensando que unos botines con estampado de vaca son poco prácticos, espera a enamorarte de ellos cuando los veas: ¡vas a querer ponértelos a diario! El modelo elegido por la hermana de Claudia Osborne es de la firma Alohas y cuenta con una punta cuadrada que añade un plus de estilo al instante. ¿Su precio? 250 euros. ¿Ya te hemos convencido? Sigue deslizando y fíchalos antes de que se agoten.