Descubrimos su talento en la pequeña pantalla con la inolvidable serie Sin tetas no hay paraíso, en la que protagonizaba un apasionado romance junto a Miguel Ángel Silvestre. Después pudimos disfrutar de ella en otros éxitos como Gran Hotel, Velvet o Tiempos de guerra, pero también se ha ganado durante todos estos años un hueco entre las mujeres mejor vestidas de nuestro país. Esta vez hemos puesto el foco en los botines de Amaia Salamanca…Y te decimos por qué

Poco a poco su estilo se ha ido convirtiendo en referencia. Y es que cada aparición que hace en la alfombra roja, ya sea de corto o de largo, se transforma en pura inspiración. Aunque la actriz también nos ha conquistado con sus básicos de armario y sus looks más informales: blazers, vaqueros, faldas midi, vestidos plisados, pantalones negros de pinzas… Lo cierto es que nos encantan casi todos los estilismos que luce. En esta ocasión no iba a ser menos, y lo ha vuelto a hacer. Amaia Salamanca ha estrenado el traje más elegante para este otoño. Pero cuando pensábamos que no podía sorprendernos más, nos hemos fijado en sus botines y… ¡voilá!

Amaia Salamanca estrena los botines más rebeldes

Para acudir a un evento de la marca Codorniú en Madrid, la actriz ha presumido de tipazo con un traje en blanco impoluto de la firma italiana Ermanno Scervino. La blazer, estructurada y con leves hombreras, le sentaba como un guante. Pero el pantalón de pinzas de tiro alto no se quedaba atrás. Amaia Salamanca ha conseguido estilizar (si es posible todavía más) su silueta y posar como una auténtica top model. ¿Como colofón final? Un jersey de cuello cisne de cashmere (en tono arena) para combatir las bajas temperaturas de noviembre sin perder una pizca de estilo.

Además, la madrileña ha preferido no lucir demasiadas joyas: únicamente pendientes de aro mini en dorado y un par de collares finos con detalles. ¿El motivo? Dejar que todo el protagonismo se lo llevasen sus botines. Y aquí es donde nos ha dejado con la boca abierta. Ya nos sonaban, pero al verlos de cerca lo hemos confirmado: son de una de nuestras tiendas low cost favoritas, Bershka.

Se trata de unos botines de charol en color blanco crudo, con punta cuadrada y cierre mediante cremallera dorada lateral. Perfectos para elevar cualquier modelito que se precie. Eso sí, no son aptos para aquellas que no soporten demasiado tiempo los tacones, ya que su altura asciende hasta los 10 centímetros. Aunque lo cierto es que como cuentan con plataforma y el tacón es muy ancho pueden sobrellevarse mucho mejor. Y ahora, que estarás deseando verlos, va la última y mejor noticia: solo cuestan 35,99 euros. Un precio muy asequible sobre todo ahora que se acerca el esperado Black Friday y podrás conseguirlos todavía más baratos. ¡Fíchalos antes de que se agoten!