Las botas han vuelto pisando fuerte este otoño. Y no nos extraña, porque son capaces de elevar cualquier look al instante. Las que más saben de moda ya han sacado su artillería pesada por las calles de Milán, París y Nueva York, y hay para todos los gustos: engomadas, grabadas, tipo slouchy, planas o con taconazo… pero todas tienen un denominador común: la caña alta. Aprovecha que el próximo viernes 26 de noviembre es el esperado Black Friday para hacerte con unas. Nosotras te contamos todo lo que tienes que saber para lucirlas con mucho estilo.

Botas alta, el calzado para todas

El punto fundamental para acertar con todos tus looks con botas altas es, sin duda, apostar por un modelo que vaya contigo. Si eres bajita, lo mejor es que te decantes por unas con tacón y que no superen la rodilla, para tratar de sumar centímetros a tus piernas ópticamente. Además, si son ajustadas también conseguirás estilizar tus piernas e incluso afinar un poco tu figura. Sin embargo, si eres alta, no tengas miedo y elige unas botas XXL que lleguen a tus muslos, se han impuesto como un básico de armario y potenciarán inmediatamente tu silueta.

Todos los colores valen

Aunque las clásicas negras son una compra infalible y nunca pasan de moda, esta temporada las botas altas admiten todos los colores: marrón chocolate, verde caqui, morado vibrante, azul eléctrico…Y si te atreves con todo, estás de suerte, porque los tonos flúor también se han hecho hueco este otoño. ¿Prefieres un modelo estampado? El animal print nunca falla: cebra, leopardo, serpiente… ¡Tú decides!

¿Cómo llevarlas?

Todo depende de las botas, pero si hay una fórmula que siempre triunfa es la de combinarlas con vestidos y faldas. ¿Para el día a día? Opta por el corte midi y añade otras prendas básicas como jerseys o camisas estructuradas. ¿Para tus noches más especiales? Serás el centro de todas las miradas si apuestas por el cuero en todas sus versiones.