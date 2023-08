El Festival de Teatro clásico de Mérida siempre congrega a los actores y actrices más experimentados de nuestro país sobre las tablas del teatro romano extremeño. Este año la talentosa actriz Belén Rueda participa activamente en el festival para representar la obra ‘Salomé’ junto con otros rostros conocidos como Luisa Martín, Pablo Puyol o Sergio Mur. En uno de esos días en los que no tenía función la actriz no ha dudado ni un momento y se ha acercado a Cáceres para cambiar un poco de aires. En esta visita improvisada, Belén se ha dejado ver con un total green look que nos ha conquistado por completo y que queremos copiar para nuestros estilismos informales de verano.

Belén Rueda se ha convertido en todo un icono de elegancia y buen gusto. Además, no se le pone nada por delante, le gusta la moda y así lo refleja en sus looks. Esta vez nos sorprendió con un estilismo que refleja a la perfección su estilo relajado pero chic. Durante su escapada fugaz a Cáceres, la actriz apostó todo a la carta del verde con un total green look que era pura vitalidad.

Belén Rueda ha combinado su estilismo monocromático con unas cuñas de esparto

La madrileña lució un top ajustado con escote en pico y tirantes en color verde, en perfecta sintonía cromática con una falda satinada en el mismo tono. La artista demostró su habilidad para fusionar comodidad y elegancia con una facilidad envidiable. La falda, que caía con gracia a la altura del tobillo, es un recordatorio de la versatilidad de las faldas de satén, que han tomado por asalto el mundo de la moda.

Completando su look con maestría, Belén Rueda optó por cuñas de esparto con un tacón mediano y sutiles adornos de turquesa en el empeine. Esta elección no solo añadió un toque de estilo, sino que también reafirmó la naturaleza relajada de su estilismo mientras que regalaba algunos centímetros extra a sus piernas.

Si te encuentras fascinada por este estilismo y deseas recrear el look de Belén, estás de suerte. En Zara, puedes encontrar una falda de satén verde en rebajas, a un precio tentador de 9,99 euros. Esta prenda versátil y a la moda te permite canalizar la frescura y elegancia casual que la actriz llevó consigo. Puedes combinarlo como ella, con un top en el mismo tono o, si prefieres un look más clásico, puedes incluir una blusa blanca o un tank top en color crudo. ¡También te servirá para una ocasión más formal!