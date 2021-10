Begoña Villacís se ha convertido en una de las políticas más seguidas de nuestro país en cuanto a estilo nos referimos (que no decimos que en cuestiones políticos, no). En su última aparición pública, ha reaparecido enfundada en un súper vestido que no nos ha podido cautivar más. La vicealcaldesa de Madrid ha acudido a la VI Edición de los Premios Los Leones del Diario Español. Dejando de lado los actos más oficiales donde no puede sacar a relucir las prendas más de tendencia, ha aprovechado estos galardones para sacar la artillería pesada y mostrar su lado más sensual con la vestimenta elegida.

Begoña Villacís se apunta a la tendencia de la piel para su último acto

A pesar de que las temperaturas ya han bajado en la mayor parte del país, Begoña Villacís ha elegido un vestido de tirantes (anchos), con cuello a la caja y de corte midi. Se trata de un diseño más ajustado de la parte superior y con falda de vuelo que le sentaba como un guante. Una segunda piel que no le podía sentar mejor. Además, las prendas de piel y cuero siguen de rabiosa tendencia este otoño, lo que significa que este tipo de prendas las veremos mucho a lo largo de los próximos meses. A pesar de que el vestido era de tirantes, este tipo de tejidos dan más calor, amoldándose así a las temperaturas y a que se trataba de una fiesta.

A sus pies, ha elegido unos originales salones dorados que no han pasado desapercibidos. Tenían la puntera dorada y el resto del zapato era de una especie de vinilo transparente. Unos tipos de zapatos que vimos hace unos años y que se han convertido en los favoritos de muchos rostros famosos. El toque de color se lo ha puesto con el bolso. La política ha elegido uno en un tono malva con pedrería en diferentes colores que le daba un chute de aire fresco a este look más sobrio.

La vicealcaldesa apuesta por unas pestañas de infarto

Pero si hay algo que también ha llamado la atención, eso ha sido su beauty look. Begoña ha peinado su larga melena morena con ondulaciones y ha enmarcado su mirada gracias a las pestañas de infarto. Lo cierto es que no hemos podido ver su maquillaje completo debido a que llevaba la mascarilla obligatoria cuando todavía no podemos mantener la distancia de seguridad correspondiente. Sin embargo, ha elegido enmarcar su mirada y ha sido todo un acierto. Ha elegido un maquillaje de ojos en tonos oscuros, con un llamativo eye-liner y con pestañas postizas. Sin lugar a dudas, lo que más ha llamado la atención han sido sus pestañas de infarto.