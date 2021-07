La socialité ha decidido hacer este verano el Camino de Santiago y, aunque cómoda y deportiva, no ha perdido ni un ápice de glamour en su viaje.

Como muchos viajeros españoles y también internacionales, Carmen Lomana ha querido aprovechar que este 2021 es Año Xacobeo para realizar el Camino de Santiago. Los años Xacobeos son aquellos en los que el 25 de julio, festividad de Santiago, cae en domingo. Es en estos años en los que se permite a los peregrinos visitar la tumba del Apóstol en la catedral de la capital gallega y conseguir así la indulgencia plenaria o el perdón de todos los pecados. Una oportunidad única que la reina del confinamiento chic, como buena feligresa, no ha querido perderse, por lo que hace unos días se colgaba su mochila a los hombros para emprender este camino tan espiritual.

Todo el mundo que hace el Camino de Santiago reconoce que es una experiencia única, de esas que jamás se olvidan. Y Carmen Lomana no ha sido menos. A través de su perfil de Instagram, donde ha decidido retransmitir a diario sus aventuras, la empresaria ha comentado con sus más de 480 mil seguidores sus impresiones. «Ayer empecé el Camino de Santiago en León. Hoy hasta Mansilla. 24 km. Estoy cansada y muy feliz. Ahora descanso y luego a seguir un poco más», escribía a través de la red social. Sus vivencias y recomendaciones, como siempre, nos están pareciendo maravillosas y, cómo no, también sus estilismos. Y es que la exconcursante de Supervivientes no ha dejado de derrochar estilo en ninguna de las etapas de su viaje.

Así es cómo Carmen Lomana ha conseguido ir ideal hasta en el Camino de Santiago

La colaboradora de prensa, televisión y radio ha sabido cómo crear looks cómodos y deportivos sin perder ni un ápice de elegancia. Algo que ha conseguido metiendo en su mochila prendas y complementos básicos que, en cualquier modelito, sientan bien; pero también piezas y accesorios que le sean de ayuda para realizar este difícil pero satisfactorio camino.

Carmen Lomana, con esta idea en mente, ha llevado en varias ocasiones un plumas cómodo, ligero y abrigado, ideal para guardar en cualquier sitio y también para protegerse del frío y de la lluvia; unos leggins con detalle de raya lateral, comfy y muy a la moda; unas zapatillas transpirables y sencillas; y unas gafas de sol clásicas. Concretamente, el modelo Wayfarer de Ray-Ban. Cuatro prendas y complementos básicos pero infalibles que te recomendamos que incluyas en tu armario, pues se convertirán en tus grandes compañeros de excursión.