Anne Ingartiburu lo ha vuelto a hacer. La presentadora nos ha dejado con la boca abierta con su último look. Y no es para menos. Ha llevado un ajustadísimo vestido de punto azul hasta la rodilla, con una llamativa abertura asimétrica en la zona de la falda y un hombro al aire. Un conjunto explosivo que dejaba al descubierto su buena figura y que no ha dejado indiferente a nadie. La televisiva eligió este estilismo para presentar su programa ‘Corazón’ en TVE y ya lo hemos fichado.

Es una pieza de la nueva colección de la marca ‘Koker’. Está valorada en 44,99 euros y es talla única. Es un diseño de punto canalé, con una manga larga y cuelo a la caja, con un hombro al aire. Destaca por ser entallado y por la llamativa abertura lateral que tiene en la parte de la falda. Un vestidazo en toda regla, vaya.

Anne Ingartiburu y el vestido que pega con todo Se trata de un diseño sencillo que podrás usar en tu jornada diaria o para acudir a algún evento especial, ya que su corte clásico lo hace fácilmente ponible con todo tipo de accesorios. Si hay una prenda comodín en la época de septiembre y octubre, ese es el vestido midi de manga larga. A ello le añadimos el color azul oscuro, sinónimo de elegancia y el resultado es majestuoso.

Por eso, no nos cansamos de decir que este es uno de esos looks de entretiempo que siempre funcionan. Como buena prescriptora de estilo, Anne, es fan de los vestidos ajustados de punto -los más combinables- que queda genial con unas deportivas blancas, zapatos de tacón o con unas botas de estilo cowboy. Incluso puedes añadirle una blazer para los días más fresquitos.