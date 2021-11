El frío ha llegado y con él el momento de sacar del armario (o comprar) las prendas más abrigadas. Eso es lo que ha hecho Anna Ferrer Padilla, quien no ha podido resistirse a buscar la cazadora más calentita pero también el más original, y lo que es mejor, tendencia total esta temporada, para su paseo por las calles de Madrid acompañada de un café y su novio, Iván Martín.

La cazadora de Anna Ferrer Padilla, un imprescindible para este invierno

La hija de la presentadora y cómica Paz Padilla es atrevida, estilosa y muy creativa a la hora de formar todos sus looks. En esta ocasión también nos ha enamorado con un estilismo muy casual y todoterreno, en el que no podemos quitarle el ojo a su maravillosa cazadora. Una prenda de doble faz beige con el borreguito blanco en contraste y originales tiras de cuero marrón, de la firma francesa Maje. No sabemos si es de la temporada pasada o ya está agotada porque ya no está disponible en la web, pero el flechazo ha sido inmediato. Y no te preocupes porque aunque no podemos hacernos con la misma de Anna, aquí te vamos a proponer unos modelos muy parecidos, igual de estilosos y a unos precios a los que no vas a poder resisitirte.

La influencer lo ha combinado con unos leggins de cuero negros, que últimamente no dejamos de verlos a todas las celebrities, un jersey de cuello alto beige, unas zapatillas Golden Goose, la marca favorita (y exclusiva) de las fashionsitas y el bolso Gate en tono cuero de Loewe (1.750 €).

Una de las influencers más destacadas

Anna se ha convertido en una de las influencers más destacadas de nuestro país, con más de 753 mil seguidores, que están muy pendientes de todos y cada uno de sus looks. Ella no les decepciona y cada día comparte esos estilismos que son la inspiración de todas sus fans, porque si algo hay que reconocerle a la hija de Paz Padilla que nunca la hemos podido pillar en un renuncio.

Las influencers saben sacarse partido y tienen fichadas cuáles son las prendas que mejor les sientan o les quedan bien. Anna Ferrer siempre ha ido a la última en sus estilismos y acierta con todos los looks que elige hasta para ir a los eventos más fabulosos. Para su día a día, opta por combinar prendas fáciles y sencillas sin necesidad de complicarse mucho. Los días de invierno no dan para pensar y lo mejor es abrigarse para salir a la calle o para ir a trabajar. Hazte tu también con las cazadoras de piel e irás a la última.