La hija de Paz Padilla ha querido copiar el que, sin duda, es el look más juvenil y acertado de su madre. Un conjunto muy primaveral perfecto para arrasar.

De tal palo, tal astilla y más aún si te apellidas Padilla. O eso parece. Y es que Paz Padilla y Anna Ferrer, además de ser madre e hija, son uña y carne, amigas, cómplices y confidentes. Las dos, cuando están juntas, parecen pasárselo en grande y es por ello por la que las vemos en más de una ocasión disfrutando de la mano de los planes más divertidos por Madrid o Cádiz. Planes para los que, conscientemente o por mera casualidad, suelen coordinar sus estilismos y dejarnos a todas con la boca abierta; pues las dos saben cómo adaptar a la perfección un mismo look a su estilo, tipo de cuerpo y edad. O si no que se lo digan a la joven influencer que, para salir con unas amigas en la pasada tarde de miércoles, eligió un conjunto de lo más acertado que ya le vimos a su madre hace unas semanas. Un conjunto muy juvenil que a la presentadora de Sálvame le sentaba de maravilla y al que su hija ha sabido hacerle justicia.

El look más juvenil de Paz Padilla que ha inspirado a su hija, Anna Ferrer

Se trata de un estilismo muy casual que la actriz de La que se avecina eligió para la apertura de su tienda No Ni Ná en Zahara de los Atunes a principios del mes de abril. En aquel entonces, la humorista nos sorprendió, como no podía ser de otra manera, con bolso de su propia marca en color magenta que combinó unos pantalones vaqueros cropped de talle alto, una blusa blanca, sneakers a conjunto y una maravillosa blazer de pata de gallo en blanco, marrón y rojo que no podía sentarle mejor. Una chaqueta americana que ahora ha querido robar Anna Ferrer del armario de su madre.

La joven lo ha hecho para ir con amigas a un curso de cerámica artesanal y, siguiendo los pasos de su madre, nos ha enamorado con su estilismo. Como la humorista, ella ha combinado la blazer de pata de gallo con unos pantalones cropped de talle alto con el bajo deshilachado. No obstante, en lugar de una blusa blanca, ella ha apostado por una camiseta marrón y la ha combinado con complementos (ahora sí) en blanco. Concretamente con un bolso de tamaño medio y una botas de tacón a conjunto.

En su momento, cuando vimos la chaqueta por primera vez, no supimos encontrarla en ninguna tienda online. Sin embargo, ahora por fin hemos podido saber que se trata de un modelo de Zara, que cuesta 49,95 euros y que aún está disponible en alguna que otra talla. Eso sí, solo quedan las últimas unidades. ¡Date prisa si como Anna Ferrer, tú también quieres copiar el look más juvenil de Paz Padilla!