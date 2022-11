Porque hay tradiciones que nos gustan y que nunca cambiarán, como tener un vestido de estilo americana para las fiestas que se aproximan. Por eso, te traemos el look definitivo de Anabel Pantoja con el que sorprenderás seguro. Además es ideal para aquellas mujeres que no quieren ir con prendas ajustadas. ¿Lo mejor? Es de la tienda Primark, y es uno de los diseños que Paula Echevarría ha diseñado para la firma por un módico precio que no supera los 25 euros.

Probablemente estemos ante una de las prendas que regresan cada temporada con más fuerzas: los vestidos de estilo americana. Son ideales porque con ellos se puede crear un look súper apetecible, elegante y en tendencia. En esa labor por hacernos con el estilismo perfecto, la sobrina de Isabel Pantoja, siempre a la última, una vez más tiene mucho que decir al respecto. Lo ha hecho con su último outfit que, como siempre que aparece en televisión, nos dan muchas ganas de copiar.

Anabel Pantoja tiene la americana vestido de Primark que está arrasando

La influencer acudía anoche a su trabajo en ‘El debate de las tentaciones‘ apostando por una americana corta a modo de minivestido, en tono negro, lisa y con doble botonadura y solapas en raso en constaste. Es una elección menos clásica que el little black dress de siempre, y además acoge la tendencia de los traje que está arrasando en los últimos tiempos. Anabel opta por llevarla sin nada debajo. Como os decimos, el diseño en cuestión es obra de Paula Echevarría para la firma Primark.

El vestido blazer nos gusta mucho porque tiene un corte oversize muy favorecedor y que no marca absolutamente nada. Esta prenda te soluciona cualquier situación y puedes pasar con el mismo look del día al plan de noche. Además, la falda de corte holgado no marca las curvas y las hombreras realzan la línea de los hombros.

Y, por si esto fuera poco, queda de maravilla con cualquier color y accesorio. Eso sí, con taconazo estiliza la figura mucho más. Sus sandalias en color plata son ideales. En definitiva, un look sencillo y elegante que podemos llevar todas nosotras.

Pero, si lo que queremos es relajar la seriedad de un vestido americana como la suya, podemos combinarlo con un par de deportivas. La única pega es que las zapatillas estilizan menos las piernas.