La joven almeriense ha posado en su cuenta de Instagram con un estilismo de lo más especial para el que ha apostado por el monocolor.

A pesar de que no suele subir muchas imágenes a las redes sociales, Ana Soria consigue tenernos pegados tras la pantalla de nuestros móviles, a expensas de que publique alguna nueva cosita. Y es que siempre que lo hace, logra traernos un modelito de lo más sorprendente, un cambio de look arrollador o una nueva tendencia de moda o belleza en la que no habíamos caído. La joven, que desde que enamoró a Enrique Ponce se ha ido convirtiendo en una influencer de los pies a la cabeza, sabe cómo vestir para causar furor en las redes sociales. Y eso es justamente lo que ha hecho. Y es que la de Almería ha optado, en su última publicación, por un conjunto monocolor que no puede sentarle mejor.

Monocolor, la tendencia atemporal que ha enamorado a Ana Soria

¿Qué es monocolor?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es monocolor? ¿Y tú me lo preguntas? Monocolor… eres tú.

No, ya en serio. Hablamos de un estilismo monocolor cuando un conjunto se basa en mezclar prendas y complementos de un mismo tono para crear un aspecto uniforme y casi de una sola pieza. Un abuso de color que consigue crear looks muy favorecedores y que, si se sabe cómo, pueden sentar de maravilla. Ana Soria, por suerte, tiene muy claro cómo llevar esta tendencia y la ha lucido como nadie. La joven ha posado a través de Instagram stories con un estilismo muy azul. Y es que en él, todas y cada una de las prendas que lo conforman están teñidas en un precioso color azul bebé. Muy apto para estos días de primavera.

Formado por un jersey con detalles de rizo elástico horizontales, unos pantalones de traje ajustados y un bolso bandolera con cadena dorada; la almeriense se llenaba de azul para disfrutar del viernes y dar la bienvenida al fin de semana. Eso sí, aunque todas las prendas eran de este bonito tono, Ana Soria quiso rematar su look con algunos accesorios y complementos en colores más neutros. Para ello se calzó unos botines en color beige (la pieza estrella de la pasada temporada) y un cinturón con hebilla y brillantes, casi a modo de cadenas. Unos detalles que daban un toque muy especial al conjunto final y que hemos querido imitar eligiendo algunos diseños similares que podemos encontrar en las tiendas low cost más conocidas.