Son contadas las ocasiones en las que últimamente podemos ver a Ana Rosa Quintana, desde que el pasado mes de noviembre se retirara de la televisión por un tiempo para tratar el carcinoma que padece en una mama: “Me quiero despedir por una temporada, me han encontrado un cáncer de mama”, dijo la periodista en su programa habitual. Por eso, siempre que hace acto de presencia en algún medio público se convierte rápidamente en noticia.

Ana Rosa Quintana sorprende con el traje multicolor que más estiliza

Para felicitar la Navidad a sus amigos y a sus 150 mil seguidores, ha reaparecido en su cuenta de Instagram con un outfit muy en tendencia, como siempre, y muy alegre y llamativo. Se trata de un conjunto dos piezas formado por un pantalón ligeramente acampanado con rayas horizontales a conjunto con una sobrecamisa en el mismo estampado, pero con rayas verticales. Eso sí, de muchos colores vivos.

La presentadora ha combinado este look, con la mejor de sus sonrisas y un mensaje de cariño que no ha pasado desapercibido para nadie: “Feliz Navidad. Os deseo fuerza, salud y armonía para todos”. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y muchos de sus compañeros de profesión le han contestado con tiernos mensajes de ánimo: “Feliz Navidad jefa”, ha escrito Toñi Moreno. “Qué bella. Te deseo lo mejor”, ha señalado María Patiño. Y así un sinfín de personalidades reconocidas como Paula Echevarría, María Pombo o Anne Igartiguru.

Te dejamos un ‘shopping’ para que elijas el que mejor encaja contigo

El estampado a rayas es uno de los ‘must’ que toda mujer debe tener en su armario. Es fino, y en función del patrón, puede estilizar mucho nuestra silueta. Eso sí, si no eliges la opción que mejor va contigo, conseguirás todo lo contrario.

La regla básica es que las rayas verticales estilizan y alargan la figura y las horizontes consiguen el efecto inverso. El grosor de las líneas también es importante. Las de Ana Rosa, que son finas, adelgazan y las gordas ensanchan mucho más. El conjunto que ha elegido la presentadora además de favorecer es muy llamativo. Un acierto que lo hace ideal para dar color a la época de más frío y también lo hace útil en primavera.