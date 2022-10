Ana Rosa Quintana ha vuelto a la televisión con las pilas renovadas y con un estilo que ha dejado boquiabierto a los espectadores. Su corte de pelo le ayuda a arriesgar muchísimo con los complementos, en especial, con los pendientes, siendo muchos los que nos han enamorado. SEMANA ha hecho una selección de seis joyas de todos los estilos: unas arriesgadas, otras vintages y otros fondos de armario que querrás comprar para cualquier look ya sea de oficina o para compartir tiempo con tus amigos o una cena especial. La presentadora nos ha enseñado una nueva versión en ‘El programa de Ana Rosa’, un lado desconocido en el que cuenta con la inestimable ayuda de su estilista, Mamen Marqueno. Juntas crean sus looks, encuentran los pendientes que mejor combinan con sus outfits y aciertan de pleno. ¿Quieres descubrir junto a nosotros los que más nos han enamorado? No te pierdas cada detalle, el precio de los mismos y las versiones low cost que hemos encontrado en la Red.