Ana Rosa Quintana tras casi un año alejada de los focos ha vuelto a su programa. Después de muchos días cavilando cuál iba a ser el look perfecto para su regreso, la presentadora ha escogido dos piezas de fondo de armario: una camisa blanca y un pantalón vaquero. Un outfit cargado de significado y es que, según ha podido saber SEMANA, es prácticamente igual al que lució en su primer programa de ‘El programa de Ana Rosa’, el cual se emitió a comienzos de 2005. La presentadora, asesorada por su estilista y y amiga de confianza, Mamen Marqueno, ha escogido unos pantalones Page, una camisa de Aspesi, unas originales sandalias de Valentino, unas gafas rojas de la Óptica Toscana y un colgante de la Virgen de la Milagrosa, en quien ella siempre ha confiado, más aún en este último año.

No es la primera vez que Ana Rosa ha querido dar los buenos días con este look. Nos remontamos a dos años atrás, año 2020, para recordar cuando la periodista se enfundó en la misma ropa que llevó consigo hace más de tres lustros. Para celebrar los 15 años de este espacio de televisión que sigue triunfando lució un look muy significativo, exactamente el mismo que llevó en 10 de enero de 2005. «Hoy me he puesto la misma ropa que hace 15 años, entonces vamos aguantando. Los que quieran que me vaya van listos. Con vaqueros. Esto es lo que hay, y el año que viene mejor», dijo entonces. Desgranamos a continuación todos los detalles de un oufit para el recuerdo. No te lo pierdas, ya que conocemos dónde puedes adquirir cada una de sus prendas así como su precio.