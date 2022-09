Con la bajada repentina de las temperaturas tenemos que tener a mano un rainy day look. No podemos negar que es cierto eso de «en otoño y en invierno se viste mejor» y, además, las prendas de esta temporada nos dan mucho más juego a la hora de crear estilismos. Una prenda básica que no puede faltar en los días lluviosos es el trench, que se resiste año tras año a pasar de moda y se va adaptando a las tendencias. Ana Milán ya ha sacado a pasear su gabardina y es tan versátil que queremos copiársela.

La actriz está pletórica, unos días atrás nos contaba el éxito rotundo de su nuevo podcast, «La vida y tal«. Con la alegría saliendo por los poros de su cuerpo se ha negado a que el frío y la lluvia le fastidien su momento. Así que, se ha enfundado en un estilismo casual para pasear por Madrid que nos ha encantado, con un trench blanco como prenda principal que es una fantasía.

Ana Milán ha combinado su gabardina blanca con colores camel y negro

La prenda tiene un corte clásico que nunca pasa de moda, unas solapas XL y un gran volante en la espalda. Lo mejor es que se ha salido del color beige tradicional y ha preferido un blanco, súper versátil y que llama mucho la atención. Ana ha combinado su gabardina con un outfit más casual: sudadera clásica de Adidas y pantalones wide leg negros. Para sus pies ha elegido unas manoletinas en color camel que poco a poco vuelven a tener presencia en el calzado otoñal.

Durante esta temporada veremos gabardinas de colores nuevos. El año pasado ya pudimos ver en tiendas los trench en colores pastel, que también se mantendrán a lo largo de este otoño, en el que veremos nuevas gamas de color como el marrón chocolate, el rosa fucsia y el color vino. Además, los materiales también cambiarán y podremos encontrar fácilmente gabardinas de satén, cuero o polipiel con unos acabados magníficos.