Ya han pasado cuatro años desde que la película ¡Canta! llegara al corazoncito de miles de niños (aunque también mayores). Y, como era de esperar tras el éxito que obtuvo, este año vuelve con una segunda entrega que llegará a nuestros cines el próximo 22 de diciembre. ¿Qué actores pondrán voz a estos adorables personajes animados? Pues además de volver a contar con Concha Velasco y Andrea Compton, en esta nueva cinta también estarán Luis Tosar, Miguel Ángel Muñoz, Rigoberta Bandini y Ana Milán. «Prestarle mi voz a Suki ha sido una experiencia increíble, por no hablar de los compañeros que he tenido… Canta 2 es un peliculón de esos que incluyen risas y alguna lagrimita» escribía la alicantina en su Instagram.

Por supuesto, como no podía ser de otra manera, todos ellos acudieron a la presentación de la película en una velada en Madrid en la que no faltaron los looks y las tendencias. Pero si hubo una que acaparó todas las miradas esa fue nuestra querida Ana Milán. Y es que la actriz presumió de un vestido que ya se ha colado es nuestra carta de los Reyes Magos. ¿El motivo? El corte, los detalles, el color y hasta el tejido lo convierten en la prenda más ponible de la temporada.

Ana Milán estrena el vestido más ponible de este invierno

Hace pocos días Ana Milán arrasaba como gran maestra de ceremonias de la gala de entrega de las Estrellas Michelin 2022 con un espectacular diseño blanco decorado con estrellas plateadas de la diseñadora Alicia Rueda. ¡Nos enamoró! Pero ahora lo ha vuelto a hacer. La actriz ha estrenado un vestido color teja perfecto para todas las edades.

El diseño le sentaba como un guante, y es que además de estilizar su silueta con el favorecedor corte midi como protagonista, también cuenta con un cinturón a juego que consigue afinar la cintura ópticamente. ¿El detalle ganador? Un lazo en el cuello que le añade un plus de estilo al instante. Aunque también el tejido fluido y ligeramente satinado le añaden un toque sofisticado sin demasiado esfuerzo.

Un diseño apto las 24 horas del día

El vestido de Ana Milán es uno de esos básicos en los que hay que invertir en las rebajas, ya que puedes ponértelo prácticamente las 24 horas del día y nunca pasa de moda. ¿Para ir a la oficina? Con stilettos. ¿Para una tarde tranquila? Con mules o bailarinas. ¿En una velada o evento especial? Con botas, igual que ha hecho la actriz. En su caso ha preferido arriesgar con unas tipo ‘slouchy’ en blanco roto que restaban seriedad a su estilismo, pero si estas navidades tú quieres ser la más elegante de tus reuniones, solo tienes que combinarlo con unas botas altas de tacón negras y ajustadas. Por el momento desconocemos la firma del codiciado vestido, pero pronto lo averiguaremos (y si es muy caro buscaremos su mejor réplica).