Vale, todas queremos un vestido para disimular barriga esos días en los que el hinchazón abdominal nos acompaña. Pues… te aseguramos que hemos encontrado un diseño amplio perfecto y súper holgado. Es una prenda de H&M y, Ana Milán ya la tiene en su armario.

No nos extraña para nada que este vestido se esté convirtiendo en el más deseado de la firma ‘low cost‘ porque con él podemos ir cómodas y a la moda al mismo tiempo. La actriz nos lo demuestra.

Ana ha lucido esta joya de prenda y nosotras ya la hemos fichado. Con él va elegante, femenina, sencilla y a la vez súper estilosa. La actriz tiene ese ‘je ne sais quoi’ que la convierte en la auténtica reina de las tendencias y la sofisticación. Nos gusta su vestido nuevo porque es bastante casual, su diseño es súper favorecedor y su precio irresistible. Vamos, que resulta casi imposible que no se convierta en una de las prendas ‘bestseller‘ de la marca sueca.

Tiene un patrón tan sofisticado y original que nos cautiva y, hasta podría quedar bien como look de invitada. También le puedes dar salida en las comidas o cenas de empresa que se avecinan estas navidades o, incluso para ir a la oficina un día cualquiera. Y es que no es ni demasiado arreglado, ni demasiado informal. ¡Es perfecto!

El vestido de H&M favorito de Ana Milán lo tiene todo

Tiene un diseño midi que resulta perfecto para lucir con botas altas y no enseñar pierna, si no quieres. Su estampado de rayas en rojo frente a una base en blanco es la definición de la elegancia y, para terminar, cuenta con un patrón de hombros caídos con mangas largas anchas que consigue disimularlo TODO. Te permite ocultar la anchura de los brazos y, también, la tripita. Otro detalle que no hemos podido dejar pasar de esta prenda, es su cuello ligeramente drapeado. Esto aporta un aire muy chic y además ¡es tendencia!

Se trata de una pieza súper básica y con la que puedes triunfar desde ya, aunque también es magnífica para llevar en esos día de entretiempo que aparecen en primavera. En definitiva: un vestido todoterreno que te salvará cualquier ocasión. Y sí, su precio es totalmente asequible, pues cuesta 49,99 euros y, por ahora, se encuentra disponible desde la 32 hasta la 42.