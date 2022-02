Ana Mena se ha subido sobre el escenario del Teatro Ariston para presentar ‘Duecentomila ore’ (Docientas mil horas), el tema compuesto por Rocco Hunt con el que participa en el mítico Festival de Sanremo. La malagueña está cumpliendo uno de sus mayores sueños, aunque no ha logrado subir puestos en la clasificación. En la primera noche obtuvo el último puesto y en la segunda pasó al puesto penúltimo en la clasificación. Pero no está todo perdido. Sea como sea, lo cierto es que la española está en boca de todos y, en parte, es gracias a sus llamativos y sensuales estilismos. La cantante sigue apostando por el estilo con el que ha comenzado su nueva etapa en la música y ha causado sensación con el look de Armani con el que se presentó en la primera serata.

Ana Mena levanta pasiones allá donde va y en el Festival de Sanremo no iba a ser menos. El pasado martes, la malagueña bajaba las icónicas escaleras del escenario del mítico certamen italiano con un look que no pasó desapercibido para nadie. La cantante interpretó ‘Ducentomile Ore’ apostando todo al rojo con un minivestido de Armani de distintas texturas, de falda abombada y escote halter. Un estilismo que combinaba a la perfección con unas botas de estilo mosquetero y del mismo color de la firma italiana Le Silla.

El look beauty de Ana Mena también causa sensación

Un estilismo acorde con el ritmo de la canción y que supo combinar también a la perfección con su maquillaje de los 2000. Con pestañas extralargas y labios perfilados de color nude, Ana Mena encandiló a todos con su perfecta melena ondulada con flequillo y semirecogido que está inspirado en la estética Y2K. Un estilo de lo más sencillo, pero acorde con el nuevo rumbo que ha experimentado a la hora de vestir.

Un día antes de comenzara la competición, Ana Mena confirmó en la alfombra verde del Festival que iba a dar de que hablar gracias al sensual diseño de Giorgio Armani con el que deslumbró a todos los allí congregados. En esta ocasión, ideado por el estilista Víctor Blanco, la malagueña posaba a las puertas del Teatro Ariston con un diseño en dos partes en el que combinaba una americana negra brillante con cuello de solapa y unos pantalones cortos satinados.

Ana Mena no solo ha dejado boquiabiertos a todos gracias a los looks elegidos para pasar esta intensa semana en el Festival de Sanremo, también ha servido de inspiración gracias al cárdigan rojo y con un botón en el pecho diseñado por Versace que ha lucido en el videoclip de su canción con la que pretende representar a Italia en el Festival de Eurovisión.