El verano está a la vuelta de la esquina y Amelia Bono ha elegido el mejor look con un vestido todoterreno que podrás llevar de la mañana a la noche

Después de un año complicado donde nuestras vidas dieron un cambio de 180 grados, poco a poco la normalidad está volviendo a nuestras vidas. Con el fin del estado de alarma, las vacunas y la mejora de la situación sanitaria, parece que vamos a poder disfrutar de un verano casi igual a como los conocíamos antes de la pandemia. Con los primeros días de sol y calor ya hemos empezado a disfrutar de las terrazas, los paseos en el campo y los más afortunados hasta de la playa, y también ya hemos podido ver los primeros grandes looks para este verano. No podía ser otra que Amelia Bono la que nos sorprendiera con el vestido infalible para lucir este verano.

Unas veces veces sofisticada para deslumbrar en una fiesta especial o en una salida romántica con su marido, Manuel Martos, otras casual para el día a día, Amelia siempre nos inspira y nos gusta. En esta ocasión también ha dado en el clavo con la combinación más efectiva del verano: un vestido de estilo ibicenco y alpargatas de cuña. Un mix que lucen año tras año desde la reina Letizia durante sus vacaciones en Mallorca a todas las influencers y no nos cansamos de verlo.

El vestido que más vas a disfrutar durante el verano

Amelia Bono eligió un vestido midi de estilo ibicenco con bordado inglés, de manga corta con elástico, cuello fruncido con lazo, escote en pico, corte en la cadera y falda rematada con un volante, que está a la venta en la web de Olivier Shopping, una tienda de Granada. El precio es de 57,995 euros y todavía está disponible en todas las talles. Un vestido todoterreno para los próximos meses que puedes llevar de la mañana a la noche.

La influencer lo combinó con el calzado por excelencia del verano: unas alpargatas de esparto con cuña alta en negro con un bordado en el empeine y cintas anudadas en la pierna.

Los vestidos blancos de estilo ibicenco son un clásico de todos los veranos. La prenda que no pasa de moda y puedes sacar de tu armario una temporada tras otra y siempre va a ser actual. Nos los imaginamos mejor para los días de vacaciones en la playa, pero cada vez nos animamos más a lucirlos en nuestro día a día cuando llegan los días de sol. Como ha hecho Amelia Bono, las espardeñas son el mejor aliado, aunque también encajan con unas sandalias planas.

Si todavía no tienes uno, este año no puedes dejarlo pasar y en tu lista de compras tiene que estar seguro el vestido blanco bordado inspirado en la moda adlib.