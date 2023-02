Amelia Bono nos vuelve a demostrar que es la reina de las tendencias, pero esta vez ha dado un paso más allá y se ha atrevido con el mono con trasparencias más sexy de la nueva colección de Zara. Tras unas semanas dejándonos looks básicos para el día a día, la empresaria se ha ido de compras para desconectar y disfrutar de las novedades del gigante Inditex, y nos acaba de enseñar que no hay prenda que le siente mal con un modelito con el que presume de tipazo.

Desde su dormitorio, la hija de José Bono ha aprovechado para hablarnos de su nueva prenda, un mono de cuello redondo y manga larga y tejido en tul combinado. Sin duda alguna, una compra digna de una reina de estilo como ella y con la que presume de viente plano y pecho firme. Además se trata de una prenda en color negro que, además de sensual, queda súper elegante, -si lo combinas con una blazer, como hace ella-.

"Al principio lo he visto muy atrevido, pero luego he dicho ¿Y por qué no?", ha comentado junto a la fotografía en la que aparece de pie con la prenda estrella. Por supuesto, nos ha cautivado, y no hemos dudado en ir a buscarlo.

Amelia Bono: un look con trasparencias para lucir cuerpazo tonificado

Durante estos días que las nuevas colecciones ya están en las tiendas, Amelia nos está descubriendo los looks más inspiradores para arrasar como nunca, zapatillas retro, biquinis de cintura alta para adelantarnos al verano o vestidos de fiesta que rejuvenecen. No cabe duda que tanto en el día como en la noche, la influencer acierta con sus looks.

Esta vez nos enseña su nuevo mono. Es ideal para todos los momentos -elegantes o no-, de día y de noche. Y para lucir vientre plano independientemente de la edad. Amelia lo ha combinado con una elegante americana a conjunto, de estilo oversize. Además, lo bueno de este mono es que está en la web de la firma y solo cuesta 19,95 euros. ¡Mira!