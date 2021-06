Las alpargatas son un clásico de todos los veranos que no pueden faltar en tu armario. Y las de Amelia Bono el modelo más bonito y combinable

Seguro que tienes muy claro que las alpargatas son el calzado estrella de cada verano. Este año vienen pisando más fuerte que nunca, en todos los modelos, pero sobre todo nos quedamos con las de cuña media y cintas, que encajan para cualquier look. Amelia Bono nos lo acaba de demostrar con el mix más efectivo y estiloso, con un vestido de punto de manga larga, escote en uve y abertura lateral, que combinó con alpargatas en negro con cintas en contraste en color arena. La elección del vestido nos encanta, por su sencillez y a la vez con un punto sofisticado, pero en esta ocasión hemos puesto toda la atención en sus pies.

Las alpargatas Made in Spain de Amelia, la mejor compra de la temporada

Amelia siempre nos inspira con sus impecables looks. Hace la mezcla perfecta entre las prendas de las firmas más asequibles con complementos de lujo, pero esta vez no ha tenido que recurrir a esas primeras marcas exclusivas para acertar con las mejores alpargatas. La influencer ha apostado por el Made in Spain eligiendo unas espardeñas de la marca Vidorreta fabricadas en yute y ante que combina el negro con el color arena de las cintas. Su precio es de 79,90 euros.

Además, las ha anudado a lo largo de la pierna, produciendo un efecto óptico que las estilizar todavía más.

El estilismo, sencillo pero con mucho charme, es ideal para cualquiera de estos días de primavera en los que las temperaturas no son excesivas, y también encaja en las noches de verano más frescas al lado del mar.

Las alpargatas son el punto fuerte de su look, un complemento esencial en estos meses, tanto para tu día a día en la ciudad, como para tu maleta de vacaciones.

La mejor selección para este verano

Nos hemos enamorado inmediatamente del modelo que lleva Amelia Bono, pero también te hemos hecho otra selección de diseños igualmente perfectos, de firmas tan clásicas como Castañer o Macarena Shoes, la preferida de la reina Letizia durante sus vacaciones estivales en Mallorca. Todos con el denominador común de las cintas, lo más clásico, y de unas cuñas moderadas para que puedas llevarlas con total comodidad de la mañana a la noche.

Lo tenemos muy claro. Las alpargatas combinan con todo y son para todo. El calzado que puedes llevar a la playa, a comer a un chiringuito, o ponértelas por la noche para una fiesta relajada.

Estamos seguras que entre esta selección va a estar la alpargata que no te vas a poder quitar de tus pies en los próximos meses.