Alexandra de Hanover es la nueva it girl del momento, ha heredado el buen gusto por la moda que tiene su madre Carolina de Mónaco y su hermana Carlota Casiraghi. La princesa ha aparecido con un look estupendo y moderno, con todas las tendencias del momento, no se le ha escapado una y queremos analizarlo prenda por prenda.

La royal ha crecido rodeada de elegancia y buen gusto, poco queda ya de la niña que acompañaba a sus padres, ahora es toda una mujer y cada día avanza poco a poco en el mundo de la moda, hasta tal punto que está fraguando un estilo propio muy personal y reconocible. No sabemos si está asesorada o no, pero, lo cierto, es que el último estilismo con el que se ha dejado ver en la Fórmula 1 es digno de encomiar, se nota que ha nacido de Carolina, el culmen de la sofisticación.

La princesa ha aparecido en este evento multitudinario repleto de prensa expectante con un look de lo más primaveral. En primer lugar, su vestido corto de flores mini vintage de la marca Batsheva reunía todas las tendencias de la temporada en una sola prenda; por un lado, el estampado de flores mini de estilo Mujercitas; por otro el color naranja, que, en su caso, era en un tono pastel; la era manga francesa y ligeramente abullonada en la hombrera y el escote cerrado y redondo, un vestido de 10 que es un must para la primavera.

Alexandra de Hanover aprende de Carolina y Carlota y sorprende con su mejor look

Alexandra nos ha dado una lección de estilo: combina un vestido vintage con un contrapunto moderno y tendrás el look perfecto. Eso es precisamente lo que ha hecho, después de elegir un vestido floral, se ha calzado con unas mule de la firma italiana Bottega Veneta naranja flúor que son la ultimísima moda en zapatos. Tenían un tacón medio y, lo más chic, una punta cuadrada que se veía desde lejos y acaparaba todas las miradas.

La joven ha culminado el look con el accesorio más trendy, un bolso tipo baguette de la firma parisina Céline en color negro, a juego con sus gafas de sol de cat-eye. Ella le ha dado una vuelta al estilo granny y lo ha elevado hasta obtener un look impoluto. Sabemos que, como su madre y su hermana, llegará muy lejos en lo que a moda se refiere y la veremos aparecer en cientos de eventos de importancia. Os dejamos con el estilismo completo, deslizad para ver todas las prendas.