Todos (o casi todos) tenemos una foto a la que denominamos «la foto del verano». Básicamente se trata de esa fotografía en la que nos vemos guapos, bronceados, con cuerpazo, con un look que nos gusta… Y es que reconozcámoslo, nos encanta posturear en Instagram . Normalmente muchas de estas imágenes suelen ser en bañador o bikini, ya que tras un largo año tratando de cuidar nuestra alimentación e intentando ir al gimnasio de forma regular, estamos deseando mostrar los resultados de tanto esfuerzo en la playa o la piscina.

Y a estas alturas, alcanzando casi la mitad del mes de agosto , la mayoría de nuestros famosos ya han logrado su foto estrella del verano 2022 (y si no lo han hecho, van tarde). ¿La última en dejarnos con la boca abierta? Alejandra Rubio , que ha revolucionado las redes con un posado en trikini que no deja nada a la imaginación. ¡Y no puede estar más impresionante!