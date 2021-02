La joven influencer no se lo ha pensado dos veces y se ha arriesgado a llevar un bonito vestido de cuadros vichy a la calle. ¿Por qué?

Hay un dicho que afirma que la persona que no arriesga, no gana y, al contrario que aquel que dice que «a quien madruga, Dios le ayuda», este nos parece una verdad como un templo. Si lo que buscas es el éxito, debes arriesgarte. Al igual que cuando, haciendo un examen de tipo test que no te has preparado demasiado bien, dudas entre dos preguntas y tienes que marcar sí o sí una de las dos; para triunfar es necesario decantarse por una opción y dejar las dudas atrás. Algo que Alba Díaz se ha grabado a fuego en su memoria y que lleva a cabo en su día a día.

Sin embargo, también según la sabiduría popular, las prisas nunca son buenas. Y eso es algo que la joven parece no haber aceptado aún; pues la influencer compró hace unas semanas un vestido corto de cuadros vichy la mar de bonito y, arriesgándose a pasar frío, no ha podido esperar a que llegase el buen tiempo para lucirlo. Un riesgo a base de prisas que no sabemos muy bien cómo saldrá.

Y es que resulta muy complicado saber qué refrán ganará cuando los dos cobran sentido en un mismo contexto. Alba Díaz ha tenido prisa a la hora de estrenar su nueva adquisición. No hay sido en absoluto paciente. Sin embargo, ha arriesgado mucho; porque, a un mes de que comience la primavera, aún no hace calor suficiente como para llevar un vestido corto sin medias. «Hoy me la juego con el vestidito. Me apetece mucho, sinceramente»; explicaba a través de su cuenta de Instagram. ¿Primará en este caso el dicho popular que indica que adelantarse no es bueno o, por el contrario, primará aquella afirmación que aplaude a las personas que arriesgan?

El vestido de cuadros vichy que Alba Díaz no ha podido evitar estrenar

No tenemos ni idea de si la decisión de la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ será buena o mala. No obstante, lo que sí que tenemos claro es que necesitamos un vestido de cuadros vichy como el de ella en nuestro armario. Eso sí, nosotros esperaremos un poco a que suban las temperaturas para llevarlo.

Se trata de un diseño de corte camisero de Zara que, disponible aún en todas las tallas, tiene un precio de 29,95 euros. Con cuello solapa y manga larga acabada en puño, este vestido en blanco y negro es un modelo que veremos hasta la saciedad durante los meses de primavera. No hay más que ver que Amancio Ortega no ha perdido el tiempo y ya ha creado otro muy similar pero de manga corta. ¡Y es que, sin duda, los vestidos de cuadros vichy serán la prenda estrella de esta temporada!