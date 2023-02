Conseguir crear el armario cápsula perfecto puede parecernos una tarea complicada, pero es mucho más fácil de lo que pensamos. Solo tenemos que seguir unos pequeños trucos que nos ayudarán a completarlo sin demasiado dolor de cabeza. Uno de ellos es que debemos seleccionar ropa que sea muy versátil y preferiblemente en colores neutros: la clave principal está en escoger prendas básicas, atemporales y que peguen con todo. Si no sabes muy bien por qué prendas empezar y cómo organizarlo, tranquila, Alba Díaz nos ha enseñado su fondo de armario y nos ha marcado las claves indispensables para lograr el nuestro... ¡Atenta!

Está genial seguir las nuevas tendencias que cada temporada nos ofrece para ir a la última moda y por supuesto que no vamos a dejar de hacerlo. Los armarios cápsula no son incompatibles con ello, son una buena forma de tener siempre a mano básicos súper ponibles que puedas combinar con otras prendas más especiales de tu armario. Se trata de hacerte con prendas de calidad que te durarán mucho tiempo y que, con un buen uso, evitarán que tengas que comprar otras innecesarias que sabes que no te vas a poner tanto.

El armario cápsula de Alba Díaz

La hija de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una de las influencers mejor valoradas de nuestro país. Su estilo clásico y sencillo pero muy chic nos enamora a nosotras y a sus casi 300 mil seguidores en las redes... Suele vestir con prendas básicas como vaqueros, tops, camisas, zapatillas... y casi siempre las elige en colores neutros (el negro es su favorito), aunque en ocasiones también nos sorprende con algunas más atrevidas. Ella ha sabido crear su propio armario cápsula a partir de prendas muy versátiles que puede utilizar para diferentes ocasiones según las combine. Y nos da las claves, así que atenta, si buscas crear tu fondo de armario perfecto no te lo puedes perder.

La influencer nos ha enseñado varios outfits ideales a partir de prendas tan sencillas como un abrigo camel, un vaquero azul, una blazer negra... ¡e incluso un chándal! Los ha combinado de múltiples formas y, para ser sinceras, el resultado nos encanta porque son looks súper ponibles y hay versiones para todo: para el día a día, para ir a la oficina, para salir a cenar o de fiesta... Sigue bajando a nuestra galería, te contamos todo con detalle ahí.