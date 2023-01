Si tenemos una tendencia clara que nos lleva pisando los talones desde final de año es la falda midi, en todas sus versiones. Las faldas mini vaqueras de los 2000 han crecido unos centímetros y después de que todas las firmas incluyeran el street style de principios de siglo en todas sus colecciones no dejamos de verlas. Hoy, Aitana Ocaña que no deja de viajar por todo el mundo, ha visitado Los Angeles con un lookazo que queremos analizar punto por punto. Lo que más nos llamó la atención es su falda midi de Levis que está completamente agotada, pero ¿dónde podemos encontrar su doble low cost? Te contamos todos los detalles a continuación.

Las faldas midi con estampado, de corte cargo, de cuero, tableadas, de lycra o en colores súper llamativos, te pongas la que te pongas irás a la moda esta temporada. La cantante se ha decantado por una falda midi vaquera de Levis con corte lateral y tiro alto que está causando sensación entre las más jóvenes. Muchas la conocen como «falda de monja» que solo deja ver una parte de las pantorrillas y los pies. Aunque hay mil formas de llevarlas con estilazo, Aitana la ha llevado junto a un crop top de manga larga súper ajustado en color marrón chocolate que nos ha enamorado.

Encontramos el doble de la falda midi de Aitana en Stradivarius

Para completar su look, Aitana calzó sus pies con las carísimas zapatillas más representativas de la firma Off-White, el modelo Off-Court 3.0 de la marca creada por el gran Virgil Abloh, que tienen un precio de nada más y nada menos que 480 euros. No, a Aitana no se le ha olvidado quitar la etiqueta de las deportivas, es uno de los símbolos que caracteriza a la marca. Esta firma ha vestido a celebrities internacionales de la talla de Bella Hadid, Kendall Jenner, Cara Delevingne y hasta a la mismísima Victoria Federica de Marichalar.

Stradivarius es el paraíso de las faldas midi, podéis encontrarlas confeccionadas en decenas de tejidos, con cortes distintos y adornos fantasía. Es en esta tienda donde hemos encontrado el doble de la falda vaquera de la barcelonesa. Descubre el look completo de Aitana en la galería y no te pierdas un detalle.