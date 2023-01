Desde hace semanas vivimos inmersas en una ola de frío con temperaturas bajo cero y todavía durante unas semanas más seguiremos con el clima propio del crudo invierno. Así que no nos queda más remedio que continuar sacando del armario todas las mañanas nuestras botas de pelo más calentitas, los jerséis de lana más gruesos y los plumas más abrigados. Pero eso no quiere decir que no estemos soñando ya con la llegada de la primavera, de los primeros rayos de sol... y con ellos del cambio de armario. Sí, estamos cansadas de la ropa de la temporada invernal y estamos deseando ponernos (y calzarnos) las nuevas tendencias de la primavera. Aunque todavía estamos en plenas rebajas y podemos hacernos con los últimos chollos, las páginas webs y las tiendas ya nos están tentando con las novedades y aquí hemos caído rendidas a los nuevos zapatos de Massimo Dutti.

Si hace unos días te decíamos los básicos de rebajas en los que debes de invertir de la firma del grupo Inditex, ahora nos hemos adelantado para mostrarte las propuestas que no te vas a quitar de los pies esta primavera. Y hay para todos los gustos y estilos.

Los 7 zapatos de Massimo Dutti que vas a querer en tu armario esta primavera

Ya sabemos que las tendencias vuelven una y otra vez renovadas y reinventadas. También esta próxima temporada volveremos a ver por la calle muchos de los estilos de zapatos que ya triunfaron otros años. Empezando por los zuecos, que desde hace unas temporadas se asoman tímidamente al street style (incluso en invierno con calcetines), pero que esta primavera-verano 2023 no vas a tener más remedio que llevar si no lo has hecho antes. Muchas de las grandes firmas como Etro, Dior o Jacquemus lo han dictado en sus pasarelas. Pero también volveremos a ver sin parar los mocasines, tanto en la versión clásica, como los destalanados, e inclusco con suela track, que sobrevivirán al invierno.

El calzado más cómoda son las bailarinas y en Massimo Dutti nos las propone en muchas versiones: destalonadas, con punta cuadrada, metalizadas.... y también nos encontramos con las clásicas sandalias de tiras de tacón, eso sí de una altura sensata y cuadrados para hacerlas lo más cómoda posibles.

Sigue deslizando y encontrarás los modelos que combinarán con todos tus estilismos esta primavera.