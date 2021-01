Si hay una prenda básica de fondo de armario esa es el abrigo negro. Katie Holmes es el mejor ejemplo de cómo llevarlo y ahora la mejor época para comprarlo

Si hubo un tiempo en el que Kate Moss o Sienna Miller eran las reinas absolutas del street style ahora ese título indiscutiblemente se lo ha ganado Katie Holmes. La actriz es una de las celebrities que vemos mejor vestidas por las calles de Nueva York, con unos looks atemporales que son la mayor inspiración para cualquier estilo y tipo de mujer. Durante estos meses de intenso frío el abrigo es la prenda estrella, hemos visto muchos gracias a la tormenta Filomena que ha pasado por nuestro país, pero si nos tenemos que quedar con uno, no dudamos ni un momento y lo hacemos con el de Katie. Un clásico abrigo negro largo con el que vas a conseguir siempre el mejor estilismo.

La ex de Tom Cruise salió de compras por Nueva York dejando patente su habitual estilazo, con un abrigo largo negro de solapas y doble botonadura como gran protagonista, combinado con unos vaqueros rectos tobilleros, camisa de rayas y mocasín negro con calcetín. Además, puso su toque personal con un jersey de lana crudo anudado al cuello en lugar de una bufanda. ¿Volverá a ponerse de moda esta forma de llevar el jersey?

Este abrigo es el mejor fondo de armario

Pero aquí nos centramos en el abrigo y en las muchas razones por las que debes hacerte con uno. Este modelo encaja con todo, desde el look más formal a los más deportivos, un auténtico todoterreno. Es un acierto seguro porque va a estar en tu armario años y años sin pasar de moda, por eso no tengas miedo si vas a hacer una inversión un poco más cara con esta prenda. No te vas a arrepentir.

Hemos entrado ya en la segunda fase de las rebajas de invierno con descuentos por encima del cincuenta por ciento. Es el mejor momento de hacerte con un clásico abrigo negro que te acompañará toda la vida… Te lo ponemos más fácil con esta selección que hemos hecho para ti.