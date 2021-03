Anita Matamoros ha vuelto a Milán para seguir cursando sus estudios relacionados con el mundo de la moda. Desde que la hija de Kiko Matamoros y Makoke viajara al país italiano, hemos visto cómo ha cambiado su forma de vestir y ha transformado su armario con prendas sorprendes, llamativas y extravagantes que no todo el mundo sabe defender. Tras su viaje a México con su novio el pasado mes de febrero, la joven se volvió a mudar a la ciudad italiana, donde permanece ya desde casi un mes. Decidió poner tierra de por medio a todos los problemas familiares a los que se enfrenta su padre y su madre.

Anita Matamoros ha regresado a Milán para seguir cursando sus estudios

La joven ha regresado a Milán, ciudad en la que se encontraba cursando la carrera de Fashion Bussines & Communication & New Media desde antes de que diese comienzo la pandemia provocada por el coronavirus y que paralizó a gran parte del mundo. Desde entonces, Anita regresó a España y estudió de manera telemática, pero una vez que las aguas se han calmado, ha vuelto a Milán para seguir los estudios de manera presencial. Como venía siendo habitual, Anita recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad y lo hace siguiendo su estilo, que ahora lo hemos visto más renovado y reinventado.

Así ha cambiado su armario desde entonces

Desde que se mudara a la ciudad italiana, hemos visto cómo los tonos vibrantes, neón y más llamativos se han colado en su armario para no salir. Además, hace mixs imposibles a topes de color dejando constancia que en cuestiones de estilo, no hay quien le gane. La joven sigue siendo fiel a aquello de combinar prendas low cost con aquellos accesorios de lujo, siendo los bolsos y los zapatos su mayor capricho. A pesar de esta premisa, cada vez va incorporando más marcas a su vestidor con piezas exclusivas que marcan la diferencia.

Además de los colores súper llamativos, también opta por prendas que no pasan desapercibidas: desde abrigos de pelo en su versión XXL en color lila hasta pantalones de estampado de vaca. Analizamos los looks más llamativos y extravagantes de la joven desde que se mudara a Milán. ¿Cuál es tu favorito? A simple vista, no son fáciles de defender ni de lucir en tu día a día, pero Anita sabe cómo llevarlos sin que parezca sacada de un cuadro. ¡No te lo pierdas!