Desde que Lefties sacara su tienda online, no podemos de bucear por la web. Nosotros hemos seleccionado las prendas que te salvarán este invierno

Una de las grandes noticias de este 2020 (en el mundo de la moda) fue descubrir que Lefties abriría su tienda online. Desde entonces, son muchas las ocasiones en las que hemos buceado por la página web buscando auténticos chollazos para incorporarlos a nuestro armario y sacar nuestro lado más chic al mejor precio. Ahora, con la vista puesta ya en invierno, hemos seleccionado las prendas más calentitas para un armario perfecto para los días de frío. ¿Lo mejor? Su precio. Y es que todas ellas están por debajo de los 12 euros.

Con su aterrizaje al mundo del comercio electrónico, Lefties ha conseguido muchos más adeptos de los que ya tenía. Y es que su página web era una de las más esperadas para las amantes del mundo Inditex. De hecho, era la única tienda física de Amancio Ortega que todavía no tenía disponible su página web por lo que su llegada supuso un auténtico revuelo para las amantes de la moda.

Lefties se ha convertido en una de las tiendas favoritas por las que saben de moda

Sus prendas sencillas, básicas y atemporales (la mayoría de ellas) han hecho de Lefties el lugar perfecto para comprar tras la pandemia. Si durante el Estado de Alarma sus tiendas permanecieron cerradas y no había posibilidad de compra online, la compañía decidió que no podía desaprovechar el tirón que estaba consiguiendo durante los últimos años y que necesitaba actualizarse a los tiempos. Sus precios asequibles la han convertido en una de las tiendas (tanto física como online) que más tráfico acumula. Y no es para menos. Entre sus estantes puedes encontrar envolventes jerséis suaves para abrigarnos los días de temperaturas más bajas o aquellos vaqueros básicos que te sacan de cualquier apuro. Tan solo tienes que buscar y encontrar la prenda que más se adapta a tu estilo. Nosotros te proponemos las 8 prendas que no pueden faltar en tu armario de este invierno.