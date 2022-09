Zara, Mango, Parfois, Bimba y Lola o Tommy Hilfiger. Estas son las firmas de diseño que hemos elegido para nuestra galería; y otras muchas para que tengas un buen abanico dónde elegir. Hemos seleccionado 8 modelitos con MUY BUENAS RAZONES para que te los lleves a todas partes contigo.

Son bolsos clásicos y básicos, pero con un toque ‘trendy’, que te hará lucir súper arreglada, aunque lleves puesto tu pantalón deportivo y unas zapatillas blancas con calcetines.

¿Por qué debes comprarte un bolso XXL esta temporada?

Tener un bolso XXL es una garantía de éxito porque no solo son útiles y muy prácticos, también son fáciles de combinar con todo tu armario. ¿Lo mejor? Te cabe todo. Nuestros bolsos tienen el tamaño perfecto para llevar todo lo que se te ocurra y todo cabe dentro (ordenador, agenda, botella de agua, bolsa de aseo, etcétera); pero claro, procura no recargarlo demasiado porque pierden la forma y no hay nada más incómodo que llevar un bolso con mucho peso.

Otra de las cosas buenas de un bolso ‘oversize’ es que puedes llevarlo en la mano, -como si fuera un maletín- o colgado del hombro para dejar las manos libres. Son híper versátiles y jamás estarás desprevenida. Esto quiere decir que puedes usar tu bolso XXL en donde quieras y con lo que quieras —como ya dijimos arriba—. Con tus mejores looks de oficina y hasta para ir a tomar algo con tus amigas un fin de semana cualquiera. Un plus: si por el camino te surge un contratiempo y tienes que pasar al súper, la farmacia, o cualquier otro sitio, siempre tendrás espacio suficiente.

Y como para gustos, los colores, sigue bajando y elige el que más te guste.