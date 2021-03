Ya está aquí la primavera y con ella el cambio de armario. Te decimos las tendencias imprescindibles de la temporada que debes comprar o recuperar del pasado

Ha llegado la hora de guardar los jerséis y abrigos y ponernos con el cambio de armario que odiamos tanto como deseamos. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la maleta de vacaciones (aunque este año los desplazamientos solo podremos hacerlos dentro de cada Comunidad Autónoma) es una buena excusa para hacer ese trasvase del invierno a la primavera. Seguro que podrás recuperar de temporadas anteriores muchas prendas que están de total tendencia, porque la moda es un continuo retorno, pero también vas a querer fichas algunas de las tendencias que ya estás viendo en las tiendas y no quieres dejar escapar.

Las tendencias que no pueden faltarte

Según un estudio de Veepee el 59% de los españoles no planifican el cambio de armario y solamente un 18% se preparan con antelación para la llegada del calor. Sea como sea, el cambio de armario es el momento perfecto para renovar nuestros outfits de cara a la nueva temporada con nuevas prendas y accesorios, pero también de recuperar algunas que tenemos de otros años y siguen de absoluta vigencia.

¿Quién no tiene en su armario una gabardina? Pues es la prenda que año tras año ocupa el primer lugar en el ránking de los imprescindibles de la primavera. El diseño más clásico en beige sigue reinando por encima de todos, pero este año también vas a ver muchas en versión oversize, más fluidas y en diferentes colores. Sea como sea, es la mejor inversión que puedes hacer.

Si el trench es la prenda estrella de este tiempo, lo que tenemos muy claro es que esta primavera-verano 2021 el color que no puede faltarte es el rosa. Todo está teñido del tono más romántico y dulce, desde las prendas a los accesorios. ¿La mejor forma de llevarlo? En look total, aunque si no acabas de encajar demasiado con este color, puedes hacerlo solo en pequeñas pinceladas.

Y junto al rosa, las camisas y tops de cuello bobo también van a estar omnipresentes. Comenzamos a verlas tímidamente el pasado verano, las seguimos llevando durante el otoño-invierno y ahora llega la explosión definitiva, con sus cuellos grandes y muchos de ellos bordados.

