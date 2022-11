Ha tardado en llegar, pero el frío… ¡ya está aquí! No te vuelvas loca para encontrar la prenda de abrigo que mejor se adapte a tus necesidades. Hemos seleccionado un total de cinco, todos son abrigos con vocación de perdurar en nuestro armario año tras año sin que te aburras de ellos. ¡Ficha tu favorito!

Comenzamos por una prenda de estilo tradicional y muy elegante en tono camel con doble botonadura. Un abrigo entallado a la cintura y apto para un sinfín de ocasiones: desde acudir a la oficina a salir por la noche. Se trata de esos clásicos a los que recurrir siempre sin estar pendiente de las tendencias porque nunca pasan de moda y, lo que es mejor, aportan mucho estilo a nuestro día a día. Continuamos por otro que hemos encontrado en Mango y posee un diseño largo, cuello de solapa y una abertura posterior en el bajo que le otorgan mucho carácter. Sin olvidar que ha sido confeccionado con procesos de producción sostenible con los que se reduce el impacto ambiental.

Abrigos que perduran

De una prenda de estilo clásico a otra con unas buenas características técnicas para olvidar por completo el frío. Un abrigo largo de plumas de Uniqlo ultraligero y hasta la rodilla que nos protege de los días más invernales del año. Cuenta con un diseño en mate muy favorecedor y una capucha que es extraíble que se puede guardar fácilmente en el cuello mao.

En Cortefiel también hemos hallado uno esos abrigos atemporales que no te no cansarás de llevar. Una prenda todoterreno en color verde y que es repelente al agua. Además posee un chaleco interior de borreguito desmontable para poder adaptar a la climatología. No podía faltar un diseño en color azul marino de paño de corte semilargo y cuello sastre, en esta caso de La Redoute, para incorporar a nuestro fondo de armario. Por último, un abrigo muy bonito de Zara confeccionado con tejido con mezcla de lana en negro con el cuello subido. Posee hombreras y un cierre frontal cruzado con botones dorados. ¡Ahora solo queda disfrutar de los días más gélidos del año!

Desliza y no pierdas detalle de nuestra selección de abrigos atemporales para llevar año tras año.