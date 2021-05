La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha llevado 4 tendencias en 4 looks diferentes y nos ha inspirado lo más grande. ¡Mira cuáles son!

Mucho ha cambiado la vida de Rocío Flores en los últimos tres años. La joven ha pasado de ser una persona fuera del ojo público a convertirse en uno de los rostros más conocidos (y polémicos) del universo Mediaset; de ser prácticamente un personaje anónimo a ser una de las influencers más exitosas de todo Instagram. Su primer plató lo pisó para defender a su padre en Gran Hermano VIP y seguidamente se embarcó en la aventura de Supevivientes para terminar siendo una de las colaboradoras recurrentes de los programas más vistos de Telecinco. Ahora trabaja junto a Ana Rosa Quintana, no se pierde ni un debate y arrasa en las redes sociales con cada foto que sube. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues sus publicaciones reflejan cuáles son las tendencias en cada momento y sus looks sirven de inspiración a cualquiera.

A través de la pantalla de la televisión pero también a través de la pantalla de nuestro teléfono móvil; hemos visto a la hija de Rocío Carrasco lucir cazadoras vaqueras con flecos y pompones, vestidos de estampados étnicos, faldas con mucho vuelo y diseños inspirados en la moda ad lib que no podían sentarle mejor. Modelitos juveniles y muy apropiados para su edad que la coronan como toda una fashion victim. Casi a diario, la colaboradora de El programa de Ana Rosa comparte sus looks y eso es justamente lo que ha hecho a lo largo de esta última semana; en la que ha llevado cuatro tendencias distintas en cuatro estilismos diferentes que ahora queremos copiar.

Rocío Flores nos sorprende llevando cuatro tendencias en cuatro looks diferentes

El primero de los modelitos con el que se dejó ver estaba protagonizado por una de las tendencias más arrolladoras de la temporada: el peto. Influencers como Marta Pombo o Laura Matamoros ya lo han lucido por la calle y Rocío Flores no ha sido menos. En color blanco y con minifalda, lo combinó con una camiseta rockera de lo más original. Al día siguiente, nos sorprendió con una finísima blazer estampada de Ojú qué chic. Un original diseño que ahora en primavera se lleva especialmente y que combinó con una blusa lencera de color negro y unos pantalones blancos.

Más tarde, la joven posó en su cuenta de Instagram con un maravilloso vestido de flores de SESAMO by Marta, una de sus tiendas favoritas. El estampado floral es, sin lugar a dudas, uno de los prints más buscados en los meses de primavera-verano y ella sabe llevarlo como nadie. Por último, la joven nos sorprendió en Olé y amén, la tienda de Olga Moreno, con una sobrecamisa boho repleta de flecos. Un básico para los días de más fresquito que defendió de la mejor forma.