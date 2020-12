La hija de Isabel Preysler ha sido la famosa de la que más se ha hablado en 2020, no solo por su despegue profesional, también por ser uno de los rostros conocidos con más estilo. Repasamos todos los looks que ha lucido durante el año que bien podría inspirarnos a la hora de elegir estilismo para la Nochebuena.

No hay duda de que el rostro conocido del que más se ha hablado en 2020 ha sido Tamara Falcó. Desde que se proclamara ganadora de la edición de ‘MasterChef Celebrity’, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó no ha parado de recibir buenas noticias. No solo ha recibido numerosas ofertas profesionales, sino que se convertía en una de las caras más conocidas de televisión gracias a su fichaje como colaboradora de ‘El Hormiguero’, uno de los programas más exitosos.

Además, su agenda se ha ido llenando de compromisos publicitarios. Todo esto le ha permitido, además, dar el paso de comprarse una casa. Pero a su buen momento profesional se le unía la mejor etapa personal. No solo está orgullosa de la familia que tiene, sino que además, se confirmaba su relación con Iñigo Onieva.

Pero no todo ha sido bueno en este año 2020 para Tamara Falcó. La hija de Isabel Presyler perdía a su padre el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus. El duro golpe fue recibido en el peor momento de la pandemia, justo seis días después de que se proclamara el Estado de Alarma en nuestro país. Tamara no pudo despedirse de su padre y pasó unas semanas muy complicadas.

Ha sido el año en el que ha encontrado el amor

Va a ser una Navidad agridulce para Tamara Falcó. Y es que brindará por todo lo bueno que le ha pasado este año, pero sin olvidar que el pasado mes de marzo perdía a su padre, con el que tanta buena relación tenía. Este le dejaba el mejor legado, ya que fue elegida por Carlos Falcó para que llevara el título de marquesa de Griñón.

Tamara Falcó ha conseguido, además, colarse entre las famosas con más estilo de nuestro país. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha demostrado durante este 2020 que acierta con sus looks en cada una de las apariciones públicas que hace. Sencilla y clásica, Tamara combina prendas de ropa de firmas ‘low cost’ con otras de lujo.

Se decanta por estilismos sencillos para las fechas especiales

Durante los días de Nochebuena y Navidad del pasado año, Tamara Falcó tuvo cena en casa de su madre, donde coincidió con su hermana, Ana Boyer, el marido de esta, Fernando Verdasco, su primer hijo, Miguel, y su madre. Para la ocasión, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ lució un estilismo sencillo, pero espectacular. Pantalón negro, camisa blanca y sandalias de tacón. Completó el look con un recogido improvisado y barra de labios roja, un básico muy acertado que convierte cualquier estilismo en glamuroso.

Y es que por el simple de que sea Nochebuena no tenemos que lucir las mejores galas. Y menos este año, donde estaremos rodeados de menos familiares o amigos y de que no se podrá salir por culpa del toque de queda que ha impuesto el Gobierno para evitar los encuentros sociales y las salidas nocturnas. De hecho, en estos casos, menos es más, y Tamara Falcó es la reina de lucir prendas sencillas. Eso sí, perfectamente combinadas.

Son muchos los looks que ha lucido este año que bien podrían convertirse en un estilismo perfecto para la cena de Nochebuena. Unos más arreglados, basados en vestidos midi o trajes de chaquetas, y otros más informales, donde los jeans (bien combinados) se convierten en la prenda clave para la noche. A continuación, os mostramos todas las veces que Tamara Falcó salió a la calle con looks perfectos para la cena de Nochebuena: