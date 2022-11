Zayra Gutiérrez ha dejado a todos boquiabiertos al contar que está embarazada. La joven de tan solo 22 años ha revelado que espera su primer hijo junto a su pareja, una noticia que ellos mismos han querido anunciar a través de sus redes sociales. «Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora», ha comenzado viviendo.

Tanto ella como su novio están pletóricos, pues según explica, su relación funciona a la perfección. «No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo», continúa en su inesperado mensaje. Además, Zayra y su novio han compartido la primer ecografía de su bebé, en la cual se intuye su carita y sus brazos, una imagen que no dejan de mirar y de la que ahora, además, pueden disfrutar también sus seguidores.

Si bien hay muchos sorprendidos, ya hay quien se ha lanzado para dar la enhorabuena a la pareja. Entre otros Olga Moreno, que escribe un mensaje para ambos en el que les transmite la alegría que le ha producido la noticia: «Me alegro parejita». Aunque no ha sido la única y es que tanto anónimos como amigos de la pareja les han hecho llegar todo su cariño y la emoción que han sentido al descubrir una noticia tan bonita a través de comentarios o emojis en Instagram.

Este nuevo miembro en la familia convierte a Guti en abuelo con tan solo 46 años y a su madre, Arancha de Benito, con 53. Un embarazo que llega dos años después de que Zayra y Miki Mejías iniciaran su noviazgo, siendo 24 meses después cuando han dado un paso al frente. Su ecografía ha dejado ver que Zayra está embarazada de 17 semanas, por lo que la joven si todo va bien será madre por primera vez en primavera. Zayra ya tiene una evidente tripita y, de hecho, no duda en presumir de ella en su última imagen, dejando ver lo orgullosa que está de vivir este momento.

El siguiente plan podría ser pasar por el altar. Zayra en numerosas ocasiones ha contado que ha encontrado al hombre de su vida en Miki y que quiere pasar toda la vida con él, tanto es así que incluso ha incluido unas alianzas en su biografía de Instagram.