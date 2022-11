Apenas unas horas después de que anunciase su embarazo en las redes sociales, Zayra Gutiérrez ha hecho sus primeras declaraciones sobre su estado de buena esperanza. La hija de Guti y Arancha de Benito se convertirá por primera vez en madre con 22 años y está encantada ante el importante paso que acaba de dar junto a su pareja, Miki Mejías. «Estamos muy contentos», ha confesado en ‘Sálvame‘.

«Me apetece mucho y estoy feliz por la persona que he elegido, que es lo más importante. Estamos muy enamorados», destaca la joven en el programa de Telecinco. «No he podido elegir al mejor padre porque no lo hay. Me cuida todos los días. Ya me cuidaba antes, imagínate ahora». La joven se encuentra bien y, de momento, no tiene algunos de los síntomas propios de los primeros meses de embarazo, como náuseas, mareos o vómitos: «He tenido mucha suerte en esto».

El bebé que espera Zayra hará que el exjugador del Real Madrid se convierta en abuelo con tan solo 46 años y su madre, por su parte, con 53. De momento no sabemos cómo ha reaccionado el exdeportista, pero la futura abuela está entusiasmada. Según ha contado Marta López en ‘Ya es mediodía’, Arancha de Benito está «feliz» con la noticia y «está encantada» con la relación que tiene con su novio.