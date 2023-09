Zayra Gutiérrez bautiza a su hijo arropada por Arancha de Benito y con la ausencia de Guti

Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, daban la bienvenida a su primer hijo en común, Hugo, el pasado 16 de abril. Una feliz noticia que colmaba de alegría a los orgullosos abuelos, Arancha de Benito y Guti. Ahora, varios meses después, la familia ha celebrado el bautizo del pequeño. Eso sí, con una importante ausencia: la del abuelo del gran protagonista.

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías han reunido a sus familiares en un día muy importante para ellos. La pareja ha celebrado el bautizo de su hijo Hugo en una iglesia madrileña. Hasta allí se han acercado todos con sus mejores looks. La joven y su pareja han elegido a la abuela materna de ella y al padre de él como padrinos del pequeño. Ha sido un momento muy emotivo para todos, aunque la ausencia de Guti ha sido de lo más notable.

Eso sí, Zayra Gutiérrez ha sacado una lanza a favor de su padre y ha explicado el motivo por el que no ha podido estar en el bautizo de su hijo. En concreto, el exfutbolista no ha podido ir a la ceremonia porque le ha pillado trabajando fuera de Madrid. Romina Belluscio tampoco ha acudido a la iglesia porque se ha quedado cuidando de sus hijos mientras que su marido tenía que desempeñar su labor como comentarista de fútbol. A pesar de su no presencia, su hija también ha aclarado que tienen una muy buena relación y no hay ningún problema entre ellos. Arancha de Benito llegaba apurada a la iglesia, pero lo hacía luciendo un llamativo traje fucsia. Un look sencillo y elegante que provocaba las miradas de todos. Lo cierto es que la empresaria está disfrutando al máximo de su etapa como abuela y se ha emocionado en el día del bautizo de su nieto.

Un sencillo bautizo

Lejos de querer hacer una celebración por todo lo alto, lo cierto es que Zayra Gutiérrez y Miki Mejías han preferido optar por organizar un día de lo más sencillo y en familia. Los cincuenta invitados disfrutarán de un plan divertido y nada ostentoso. Un momento que sin lugar a dudas recordarán siempre.

