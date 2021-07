Joaquín Prat ha mandado un mensaje a la Reina Letizia después de que intentara analizar el motivo que le ha llevado a no acudir al entierro de su abuela.

La noticia que ha dado este pasado martes SEMANA en exclusiva sobre la muerte de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la Reina Letizia, ha sido recibida con sorpresa por todos los medios de comunicación. Este miércoles ha tenido lugar el entierro en el cementerio de El Carmen, en la localidad de Sardéu (Ribadesella), donde residía. Hasta allí han acudido numerosos familiares, pero ha llamado la atención la ausencia de la Reina Letizia y sus hijas.

Joaquín Prat ha presentado este miércoles la sección del club social, donde ha tenido que escuchar la explicación de la periodista Mariángel Alcázar, que ha apuntado sobre la ausencia de la Reina y sus hijas que «no ha sido a propósito, nadie puede pensar que no ha querido estar con su familia en este momento».

La periodista ha explicado que la Reina «hubiese ido a ese lugar, hubiese llamado la atención, no quería desviar la atención y no generar un pequeño lío de estructura y seguridad«. Esto es algo que no ha terminado de entender Joaquín Prat, que ha confesado: «Con todo el respeto, a mí la explicación no me convence«.

Joaquín Prat ha lanzado un zasca a la Reina Letizia