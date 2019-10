8 Yurena no ha podido evitar las lágrimas al recordar a su madre

Pero Yurena no ha estado sola y le ha acompañado su padre, Floreal Cuena Ruiz, que ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. La cantante ha estado arropada, además, por sus grandes amigos, que no la han dejado sola ni un minuto. Se dieron cita en la misa la cantante Vicky Larraz, que fue cantante del grupo musical ‘Olé, Olé’, la artista brasileña Regina Do Santos, que estuvo acompañada de Pablo Sebastián.

«Chicos, muchísimas gracias. Me encuentro muy mal. Solo quiero deciros unas palabras: gracias, gracias de todo corazón en mi nombre, en el de mi padre y sobre todo, en el de mi madre. Muchas gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo. Están siendo los peores días de mi vida. Gracias, os quiero», declaraba sin poder aguantar la emoción.