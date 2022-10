Tamara Falcó no quiere que sus planes truncados de contraer matrimonio con Íñigo Onieva y el escándalo que ha supuesto la infidelidad de este le supongan un mal mayor. Está sufriendo, no lo oculta, pero se siente con fuerzas para afrontar sus compromisos profesionales y citas personales sin problemas. Pero tanta exposición mediática le ha terminado por pasar factura y es que de conseguir que el público se solidarice con su sufrimiento, sus desafortunadas declaraciones sobre la diversidad sexual de nuestra sociedad le han granjeado la enemistad de muchos. Es por eso que la hija de Isabel Preysler ha optado por reducir sus apariciones mediáticas hasta que pase el temporal.

Pese a todo, Tamara Falcó “está muy bien y tranquila”, como así ha querido dejar claro su hermana, Xandra Falcó, en su última cita pública con motivo de los Premios Madrileño del Año, donde por cierto coincidió con Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Las hermanas siempre han atesorado una buena relación a pesar de que se llevan 14 años de diferencia y que han crecido en familias distintas, con su padre como único vínculo. Pese a todo, al igual que Tamara fue un gran apoyo para Xandra cuando esta perdió a su marido, Jaime Carvajal Hoyos, de manera repentina, ahora la mayor cumple con su hermana pequeña al quedarse a un paso del altar compuesta, sin novio y acosada por la polémica. Es el momento perfecto para demostrarle que no está sola y que le apoya en sus decisiones, por difíciles que sean: “Es nuestra hermana y la vamos a apoyar siempre”.

Y esto es precisamente lo que está haciendo Xandra Falcó con su hermana pequeña, reconociendo a la prensa que “está en un momento delicado, pero está tranquila y está bien. Necesita tranquilidad”. Especialmente cuando la opinión pública se le ha echado encima al relacionar los distintos “tipos de sexualidad” con los “sitios donde ejercer el mal”. Tamara Falcó ya ha pedido perdón por sus palabras, pero asegura que no es homófoba y que han sido sacadas de contexto, aunque pocos han creído sus excusas. Es por ello que desde su entorno más próximo están haciendo piña para defenderla: “Yo creo que no es verdad, evidentemente no es verdad. Yo creo que Tamara está pasando un momento difícil y os pediría un poco de comprensión. Cuando pasas momentos difíciles a lo mejor tienes una frase fuera de tono o contexto, pero eso no refleja lo que piensas y desde luego no refleja lo que piensa Tamara. Lo tenemos clarísimo”, sentencia Xandra, que no cree que su hermana pequeña tenga animadversión contra el colectivo LGTBI, aunque estos así lo entiendan.

