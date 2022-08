No han sido tiempos fáciles para la isla de La Palma, la catástrofe natural que supuso la erupción del volcán y, por ende, la destrucción de muchos sueños, hogares y proyectos de todos los isleños han provocado que estos últimos meses se hayan convertido en una auténtica pesadilla. Unos momentos tristes y angustiosos que no han evitado que la preciosa localidad de Tazacorte disfrutara y abrazara uno de los eventos más importantes que celebran cada año en la isla canaria y es que, después de las restricciones del año anterior debido a la pandemia del coronavirus, la isla bonita ha podido celebrar por todo lo alto la llegada de la séptima edición del Isla Bonita Love Festival. Un evento que tiene como mismo fin reivindicar los derechos LGTBIQ+, la libertad sexual y donde artistas de la talla de Vanesa Martín, Pignoise, Bombai, Todrick Hall y Rebeca & Fiona y celebridades como Ana Milán y Bibiana Fernández (encargada de dar el pistoletazo de salida), llenaron de luz y color los corazones de todos los isleños.

No era fácil organizar un evento de estas características, pero todo salió a la perfección. Más de ocho mil personas cantaron, rieron y corearon las canciones de sus estrellas favoritas, pero si hay alguien que destacó por encima de todas esa fue Vanesa Martín. SEMANA tuvo la oportunidad de viajar, comer y disfrutar con ella su primer concierto y visita a la isla canaria, en un evento donde la diversidad, la solidaridad y el compromiso LGTBI, fueron los verdaderos protagonistas. “Creo que la inteligencia es diversa y defiendo firmemente a aquellas personas que se enamoran de quién su corazón les dicta”, ha expresado firme y segura. “La música ha ayudado a apoyar y canalizar este bache y proceso difícil que ha sufrido la isla de la Palma. Yo no conocía este lugar, pero cuando he llegado esta tarde lo primero que he hecho es mirar la agenda para ver si me podía quedar tres horas más, porque me he quedado completamente ensimismada. Me encanta la lucha que han llevado a cabo los palmeros y destaco, ante todo, la palabra: humanidad”, ha dicho visiblemente emocionada.

Nuestra revista pudo compartir junto a la cantante una sobremesa en la que nos continuó expresando lo feliz y estable que se encuentra en este punto de su vida. Lo hizo con su equipo, a los que ella considera su “familia”. Cañita en mano y disfrutando de la puesta de sol, la andaluza nos reconoció que se encuentra feliz y que el alboroto que se forma a su alrededor a la hora de que la gente la reconozca por la calle es algo que forma parte de su día a día. “Todo lo que venga con cariño siempre es agradecido. Es bonito ver la cara de ilusión de la gente cuando te reconocen, aunque siempre hay alguno que crea una situación que no es tan cómoda”. Y es que no es para menos, la artista congregó a una gran masa de fans que esperaban no solo sus canciones, sino también las palabras de aliento que en este momento tan delicado han agradecido en el municipio palmeño.

“Ojalá llegue el día en el que no tengamos que explicar con quién salimos o dejamos de salir”, aclamó llegado el momento del concierto, en clara alusión a la condición sexual de cada una de todas las personas. Un mensaje reivindicativo que ha coincidido con los recientes mensajes de María del Monte e Isabel Pantoja con motivo de las fiestas del orgullo. Tras el multitudinario concierto, la cantante andaluza nos expresó de primera mano lo feliz y contenta que se había sentido a lo que había calificado una de las experiencias más “brutales” que había vivido en su carrera. El otro protagonista diferente fue la actitud del cantante de ‘Corazón partido’ que, además de no querer acudir a la rueda de prensa como los demás invitados, se alejó de la famosa frase que reza que “los más grandes, son los más cercanos” y provocó un verdadero tsunami para la organización debido a sus extremas condiciones. Un comportamiento y actitud que, pese a todo, no consiguió ensombrecer uno de los mayores acontecimientos a nivel nacional, El Love Festival Isla Bonita.