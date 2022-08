La crisis de pareja entre José Ortega Cano y Ana María Aldón no para de generar nuevos titulares. La situación en el hogar del torero y la diseñadora parece estar en la cuerda floja. Ahora más que nunca, sobre todo después de que Gema, la hija de la colaboradora, se sentase en ‘Deluxe’ para defender a su madre de los constantes desplantes que, a su juicio, la familia del diestro ha tenido con ella. En plena tormenta mediática, Ana María ha reaparecido en público. Y como es de esperar, todas las miradas se han centrado en ella. ¿Es cierto que ya ha decidido separarse de su marido, que viven separados? No se pierda el vídeo para comprobar su reacción cuando se le pregunta por el tema más candente de su vida.

Con el rostro visiblemente cansado, Ana María hace caso omiso a las preguntas. Pero su silencio no es capaz de frenar el aluvión de comentarios que hacen sus compañeros de Telecinco sobre su matrimonio. Este miércoles, sin ir más lejos, desde ‘Sálvame’ han asegurado que ha abandonado el ático que su marido tiene en Cádiz para trasladarse a Madrid. «Ana María Aldón le ha dicho a una amiga que Ortega Cano y de ella que se ha marchado a Madrid porque tiene trabajo por hacer. Ha contado que su matrimonio está completamente roto, que no hay solución y que no aguanta más. Que por eso se ha marchado del domicilio que tiene Ortega Cano en Costa Ballena», ha explicado Kike Calleja.

José Ortega Cano, hundido ante la situación familiar

Mientras, el de Cartagena insiste en que no hay crisis y que todo esta bien, pero los movimientos señalan a que algo no va bien. Según Rafa Mora, “el maestro en un momento rompe a llorar como si fuera un niño”. Está “muy triste, muy desesperado con la situación que está viviendo”. Según el colaborador, Ortega Cano habría procurado que Ana María se mantuviera a su lado en su casa de verano, pero no ha tenido éxito. Ella necesita “un tiempo” y el matador “no lo entiende muy bien”.

Por su parte, José Antonio Avilés, compañero de Ana María en ‘Viva la vida’, ha hablado en directo con ‘Sálvame’ para confirmar las informaciones de Mora y Calleja sobre la supuesta separación y ha dado más detalles sobre el momento en el que la relación de Aldón y Ortega se vino a pique: según él, cuando se supo lo que realmente sucedía en su casa se sintió desbordada. Desde ese momento empezó a sentir que ya no podía seguir fingiendo y asegurando “ante la familia de Sanlúcar que la de Ortega es muy buena”.

La hija de Ana María Aldón prepara su segundo asalto en televisión, según adelanta el último número de SEMANA

Y si Ana María permanece callada, quien no tiene intención alguna de callarse es su hija. Según adelanta SEMANA en su edición impresa, -disponible en todos los quioscos de España o descargando la versión online AQUÍ-, la joven prepara su segundo asalto definitivo en televisión. Según han revelado fuentes cercanas al entorno de Aldón, Gema tiene previsto lanzar un nuevo ataque con el que pondría contra las cuerdas a la familia Ortega. En su visita al plató de ‘Viernes Deluxe’ se mostró cauta y no entró en detalles que conoce muy bien sobre la vida de su padre, pero ya prepara su nueva puesta en escena. En esta historia queda mucho que contar.