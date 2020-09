David Valldeperas y Xoan Viqueira han roto de manera inesperada su relación sentimental tras 10 años juntos. Eso sí, todavía hay un vínculo que les une.

La ruptura de David Valldeperas y Xoan Viqueira era un secreto. El director de ‘Sálvame’ y el ilustrador tenían una sólida relación, cuyo comienzo está fechado hace 10 años. Formaban un tándem perfecto y en cada una de sus apariciones reflejaban tener una envidiable complicidad, sin embargo, los proyectos vitales de cada uno eran distintos. Mientras que Valldeperas desea ser padre, al parecer, Xoan tiene en mente otros planes, lo que ha provocado que sus caminos se separen. Pero, ¿quién es Xoan?, ¿cuáles son sus amistades?, ¿qué les une tras su separación? Nada más y nada menos que Paz Padilla y es que ambos tienen una estrechísima relación con la cómica, hasta tal punto que Viqueira se ha convertido en el hombre que no ha dejado sola a la humorista desde que perdió al amor de su vida, Antonio Vidal, quien falleció a los 53 años tras una larga enfermedad.

Desde que la de Cádiz se sentó en ‘Sábado Deluxe‘ para hablar a corazón abierto de la pérdida de su marido muchos espectadores y compañeros alabaron su actitud. La presentadora de ‘Sálvame’ se había preparado para la partida del hombre por el que bebía los vientos, un camino en el que no ha estado ni mucho menos sola. La humorista se ha rodeado de su familia y de un círculo de amigos muy reducido en el que hay varios compañeros de ‘Sálvame‘. Entre ellos, el director, David Valldeperas y su ya extinta pareja, Xoan Viqueira, un ilustrador que ha sido visto acompañando a la gaditana en multitud de ocasiones desde hace varias semanas. Este empresario no ha dejado de lado ni un momento a la cómica en este duro trance y así se ha hecho evidente hasta el día de hoy. Ahora vuelve a ser noticia después de que ‘Lecturas’ haya descubierto que él y David pusieron fin a su relación sentimental este verano tras atravesar una crisis que no han podido superar.

De hecho, en el mismo Instagram en el que Xoan comparte los productos de su empresa le ha rendido un homenaje estos días, dejando claro que es su amiga por encima de todo. En él habla de la firma de ropa de Paz, ‘No ni ná‘, en la cual él quiso poner su granito de arena diseñando el logo que publicitan ella y su hija con tanto ímpetu. No obstante, no es la primera vez que lo hace. Hace algunas semanas, en concreto cuando Paz se enfrentó al golpe más duro que le había asestado la vida, la expareja de Valldeperas no lo dudó y le quiso rendir homenaje a su amiga del alma. En ese post, también hablaba de Antonio, el abogado por el que bebía los vientos la presentadora y que tristemente falleció en el mes de julio.

«La persona que tomó esta foto era una persona que, aunque discreta, se sabía que estaba. Hoy nos hemos despedido de él, de un modo tan especial que más que una despedida ha sido un ‘Gracias por los momentos compartidos’. Que suertuda @paz_padilla por que pudo disfrutar de su compañía y que suertudos nosotros por que pudimos comprobar el amor que se tenían», escribió. Sus palabras emocionaron a todos sus seguidores y, aunque todavía se desconocen todos los detalles de la ruptura de Xoan y Valldeperas, lo cierto es que públicamente no se percibía ningún distanciamiento entre ellos. Los dos se centraron en su amiga Paz Padilla a partes iguales y así se evidenció en cada una de sus apariciones.

No son tiempos difíciles para Paz Padilla, por lo que ni Xoan ni David se han querido separar de ella con el fin de ayudarla a atravesar «el desierto» al que ella ha hecho referencia desde que diera el último adiós a su marido. Consciente de que la vida continúa, Paz se reincorporó hace algunos días a su trabajo como presentadora del programa vespertino de Telecinco y ha seguido con su rutina habitual.

Quién es Xoan

Quizás no todo el mundo le conozca, pero este joven es muy exitoso en sus negocios. Sin que muchos se den cuenta consigue colarse en millones de hogares españoles gracias a que David Valldeperas y algunos colaboradores lucían camisetas de su marca, lo que sin duda le ha ayudado para promocionarse y conseguir que se multipliquen sus ventas. No obstante, no es el único que le publicita, ejemplo de ello, Gema López o María Patiño, que han lucido en varias ocasiones las mascarillas que él mismo vende en su página web.

Debido a la crisis sanitaria Xoan Viqueira ha tomado una drástica decisión. El artista ha querido cerrar su tienda física por unos días, ya que debido a las fuertes restricciones en la capital está habiendo muy poco movimiento en la misma y, por ello, se tomará unos días de descanso. Eso sí, su intención es la de continuar vía online mientras llega la calma.

Fue en el mes de diciembre cuando se confesaron en una entrevista a ‘Shangay’ sobre sus planes de paternidad, haciendo público en ese momento el punto en el que se enfrentaban como pareja. ««Yo quiero, pero él no (dijo refiriéndose a su entonces pareja). Entonces claro, ahí andamos», dijo Valldeperas. Por su parte, Xoan Viqueira dijo: «Exacto, ya se verá en el próximo episodio». Parece que ese «episodio» del que hablaban ya es una realidad.