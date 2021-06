Antonio David Flores está indignado con el trato que le han dado en ‘Sálvame’ estos meses, pero todavía sigue unido a Carlota Corredera y otros compañeros.

Desde que se comenzara a emitir la docuserie de Rocío Carrasco han sido muchos los que le han declarado la guerra a Antonio David Flores. Una de ellas, Carlota Corredera, quien se ha llegado a enfrentar a varios colaboradores que defendían al malagueño, aunque eso provocara en redes sociales un aluvión de críticas contra ella. Tras su despido de ‘Sálvame’ se han convertido en enemigos y, de hecho, fue hace tan solo unas semanas cuando la gallega llegó a desafiarle públicamente. «Antonio David nos ha demandado y tenemos que ir a declarar. Estamos deseando colaborar con la justicia», dijo sobre la denuncia que él ha interpuesto contra La Fábrica de la tele. El mal rollo es más que evidente, eso sí, todavía están unidos por un vínculo que llama poderosamente la atención y es que, a día de hoy, se siguen mutuamente en redes sociales.

Carlota Corredera y Antonio David son amigos en Instagram, un detalle muy llamativo si se tiene en cuenta lo que han dicho del otro. Se esperaba un unfollow y que no hubiera ni rastro del otro en sus respectivas cuentas, sin embargo, no es así. No es el único rostro de ‘Sálvame’ al que Antonio David sigue en la actualidad y es que el colaborador sigue pendiente de otras publicaciones como las de Alonso Caparrós, Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Anabel Pantoja. Tal y como ha podido comprobar SEMANA, Antonio David no ha querido romper con ellos en el universo 2.0, al igual que tampoco con las cuentas oficiales de ‘Sálvame’ o ‘Sábado Deluxe’. Todavía mantiene intactas también muchas de las fotografías de su paso por el programa, aunque dolido con su despido estalló este domingo contra el espacio vespertino por cómo se habían hecho las cosas con él.

Se enteró de su despido cinco minutos antes que la audiencia, lo que le pareció humillante, según explicó en la charla que mantuvo en Youtube este fin de semana. Aunque ese día tenía previsto viajar a Madrid para realizar su colaboración semanal, ese momento nunca llegó. Solo un día después de que se emitiera el primer capítulo de la docuserie de Rociito, Antonio David Flores se quedó sin trabajo: «Mi representante me explica la situación y me dice que espera que hay algún problema y que no sabía si iba a ir ese día o al siguiente. Yo sigo a la espera de poder ir a trabajar y me encuentro que me despiden en televisión. Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros que no estaba en el programa». Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que el malagueño ha salido de su refugio que no es otro que su casa, un lugar en el que sí se siente a salvo.

La última y más sonada cuando viajó a Madrid para darle su último adiós a su gran amiga, Mila Ximénez. Después de despedirse de ella a través de las redes sociales, se personó en el tanatorio de la M-30, donde se reencontró con antiguos compañeros de ‘Sálvame’. Fue tenso, pero testigos presenciales aseguran que se limitó a llorar nada más entrar en la sala. Consolado por la hija de Mila, Alba Santana, permaneció en el interior durante unos minutos, lo suficiente para desahogarse y ver una vez más a personas de su pasado.