Después de muchos quebraderos de cabeza, Fani Carbajo, Jaime Ferre y Antonio Pavón ya han podido regresar a España desde Honduras. El concurso de ‘Supervivientes’ ha logrado que los tres exconcursantes sean repatriados y puedan volver a sus hogares. Los concursantes ya se encuentran en sus respectivos domicilios y hemos sido testigos del reencuentro entre Fani y Christopher.

Tras varios meses separados, Fani y Christopher han vuelto a estar juntos. Ha costado más de lo previsto debido a la emergencia sanitaria a la que se está enfrentando todo el mundo. Pero la que fuera la estrella del programa de ‘La isla de las tentaciones’ ya se encuentra en casa con su novio, con quien pretender darse el ‘sí, quiero’, y con su hijo, fruto de una anterior relación. Con el susto en el cuerpo debido a todo lo que está ocurriendo en casi todo el mundo, la concursante ya se encuentra en su casa. Así de emocionante ha sido el reencuentro entre Fani y Christopher después de que ella llegara directamente desde los Cayos Cochinos sin imaginarse todo lo que estaba ocurriendo en el país.

Christopher le ha dado una calurosa bienvenida a su pareja, que se ha mostrado muy emocionada al volver a casa tras la complicada situación que ha vivido al tener que abandonar el programa de esta manera. Fani, completamente feliz, ha querido agradecer todo el apoyo recibido. La concursante ha asegurado que a pesar de esa emoción y esas ganas de abrazar a su marido y a su hijo, lo primerísimo que ha hecho ha sido desinfectarse. «Me he duchado, me he cambiado, me he echado crema», ha asegurado. Además, ha visto la sorpresa que le tenía preparado Christopher: móvil nuevo, vestidor y jamón. ¡Ahí queda la cosa!