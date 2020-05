Si hace unas semanas Los Morancos convirtieron en viral una parodia sobre el coronavirus hablar de cómo llevan el confinamiento la mayoría de las familias, ahora vuelven hacerlo al ritmo de Isabel Pantoja con una de sus míticas canciones, ‘Como una ola‘. El grupo humorístico compuesto por Jorge y César Cadaval han vuelto a querer amenizar el confinamiento ante esta pandemia e intentar concienciar a las personas que se toman a la ligera las restricciones de movilidad y normas impuestas por el Gobierno.

Otra vez más y desde sus casas, Los Morancos han vuelto a grabarse y han pedido a todos sus seguidores que se queden en casa si no quieren una «Segunda Ola». El éxito del grupo es abismal y es que a pesar de no estar ni 24 horas en las plataformas ya ha acumulado más de 400.000 visualizaciones y cientos de mensajes de apoyo y cariño por parte de todos sus fans. Sea como fuere, tenemos que hacerle caso a Jorge y César Cadaval y quedarnos en casa. No te pierdas la nueva parodia de Los Morancos. Puedes verla a continuación.

Ambos protagonistas se convierten en Isabel Pantoja para pedir a todos que nos quedemos en casa y para denunciar a aquellas personas que se están saltando las normas impuestas por el Gobierno ante esta emergencia sanitaria. Además, el grupo culpa a todos estos de querer inmolarnos «con otra ola«. Además, hace un repaso de cómo están viviendo el confinamiento y de uno de los temas más comentados desde el principio: la ansiedad que nos lleva a comer. Sin lugar a dudas, lo han vuelto a hacer y han conseguido sacarnos una nueva sonrisa.