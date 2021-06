La presentadora de televisión ha dejado a todos boquiabiertos con la última publicación en sus redes sociales: un baile acompañada minutos antes de salir en directo.

Lara Álvarez lleva ya más de un mes instalada en Honduras por trabajo. Desde allí presenta cada semana las galas de ‘Supervivientes’, programa de Mediaset que está siendo todo un éxito, como siempre. La presentadora de televisión trabaja de manera intensa, pero siempre encuentra huecos para disfrutar de ratitos para ella. Además, en el mejor de los paraísos: las playas paradisíacas.

Pues bien, entre preparativos para salir en el directo, Lara Álvarez ha demostrado su destreza con el baile muy bien acompañada. «Esto ya es tradición papi @beto_pac

Un poquito de afro punta garífuna ❤️🎶», ha escrito la presentadora de televisión junto a un vídeo en el que demuestra lo bien que baila.

En el vídeo que ha compartido ella misma, vemos a Lara Álvarez peinada y maquillada para el directo que hace algunos días entre semana para las galas de ‘Supervivientes’. Detrás de sus looks hay un gran equipo, que por supuesto no sale cada día en los directos, pero que hacen posible que esté perfecta para las conexiones. En el vídeo está a falta de ponerse el vestuario para ponerse ante las cámaras.

Lara Álvarez controla todos los ritmos latinos

Esta publicación no ha pasado desapercibida para muchos de sus seguidores, que le han hecho saber lo increíblemente bien que baila: «Me encantaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! ❤️», «Ellaaaa❤️❤️❤️😍😍🙌🙌🙌🙌», «💥🔥🔥 Qué no pare el ritmazo y el buen rollo!! Jajajajaja!!», «Pero qué dominio Lara!!!!!!!», «Ea!!! Que el ritmo no pare!».